Real Madrid battuto in casa dal Levante

Passo falso del Real Madrid, superato sul terreno amico dal Levante: si fa dura ora per i ‘Blancos’, sempre a -7 in Liga dai cugini dell’Atletico che però hanno giocato due gare in meno.

Una partita iniziata sotto una cattiva stella per l’espulsione diretta comminata al nono minuto a Eder Militao, autore di un fallo da ultimo uomo ai danni di Leon, lanciato a rete. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Bettoni (seduto in panchina al posto di Zidane, risultato positivo al Covid-19) riescono comunque a passare in vantaggio con Asensio, servito da Kroos in contropiede.

Un 1-0 quanto mai effimero, considerato che dopo la mezzora arriva il pareggio ospite: cross di Miramon dalla destra a facilitare la gran conclusione di prima intenzione di Morales che fa 1-1.

Il Real, in evidente affanno, rischia di capitolare definitivamente nella ripresa con il rigore assegnato a Levante per fallo di Vinicius Junior su Clerc: dagli undici metri si presenta Roger, il cui tiro è intercettato da Courtois che si allunga alla sua sinistra e tiene a galla i suoi.

Le speranze di portare a casa quantomeno un punto si infrangono però al 78′: stavolta Roger si fa perdonare l’errore precedente e, sfruttando un assist di Bardhi, controlla e calcia la sfera depositandola alle spalle di Courtois. Il forcing conclusivo dei padroni di casa non porta a nulla: ad esultare è il Levante, per il Real Madrid solo tanti rimpianti.

