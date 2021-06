Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid: ufficiale

Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico del Real Madrid. Sono state confermate le indiscrezioni delle ultime ore: l’allenatore di Reggiolo, la scorsa stagione sulla panchina dell‘Everton, ha avuto la meglio sui concorrenti Antonio Conte e Raul Gonzalez Blanco ed è tornato alla casa blanca, dove ha allenato nel biennio 2013-2015 vincendo una Champions League.

Dopo l’addio di Zinedine Zidane e un anno senza soddisfazioni, il Real riparte così da un tecnico di esperienza, che conosce bene l’ambiente madridista, soprannominato ‘pacificador’ per la sua capacità di gestire le tante stelle della rosa: l’annuncio è arrivato dal profilo twitter dei blancos. Il mister emiliano ha firmato un contratto triennale.

Ancelotti ha raggiunto nelle scorse ore l’intesa con l’Everton per la rescissione del contratto: sarà presentato mercoledì dal presidente Florentino Perez nel corso di una conferenza stampa programmata nel pomeriggio. Dopo alcuni anni amari tra Bayern e Napoli, e il purgatorio a Liverpool, Ancelotti si rilancia alla grande.

Carletto ha salutato così l‘Everton: “Ho completo rispetto per chiunque sia associato all’Everton e spero possano raggiungere le eccitanti opportunità che hanno di fronte a loro. Per quanto mi sia divertito all’Everton, mi si è presentata un’opportunità inaspettata che ritengo sia la mossa giusta per me e la mia famiglia in questo momento”.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, con Ancelotti tornerà a Madrid anche il preparatatore atletico Antonio Pintus, legato a Conte ma che ora è libero vista la fine del rapporto tra l’allenatore e l’Inter.

OMNISPORT | 01-06-2021 19:17