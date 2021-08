Real Madrid, Florentino Perez: "Ho convinto il Barca a vendere Messi? Falso"

Florentino Perez sarebbe stata la causa per cui il Barcellona non ha rinnovato il contratto di Leo Messi. Questa la ricostruzione dell’ex dirigente blaugrana Jaume Llopis, che si è dimesso dopo l’addio dell’argentino. Perché? Per arrivare a Mbappe, che il numero 1 del Real Madrid era convinto si liberasse in caso in caso di arrivo di Messi a Parigi.

Queste le parole dell’ex dirigente del Barcellona:

“La partenza di Messi è una manovra che favorisce Florentino Pérez. Immagina se ora Mbappé dovesse finire al Real Madrid… Laporta è stato convinto da Ferran Reverter, il nuovo CEO del Barcellona, che non è possibile firmare con CVC, non potendo così negoziare con Messi. Florentino Pérez e Ferran Reverter sono amici da molto tempo e così hanno influenzato Laporta. La cosa sorprendente è che mancano 25 giorni alla fine del mercato, c’era tempo per cercare soluzioni. Si rifiutano di negoziare con Messi e CVC. Sarebbe la soluzione perfetta per Florentino Pérez che potrebbe rinforzare il Real Madrid con Mbappé. [Jaume Llopis a La Vanguardia]”.

Ovviamente questa ricostruzione è stata smentita prontamente da Florentino, che ci ha tennuto prontamente a farsi sentire per le rime:

“È impossibile che io abbia avuto alcuna influenza né sulla partenza di Messi né su qualsiasi altra decisione del Barcellona. È assolutamente falso che abbia mantenuto un’amicizia con l’amministratore delegato del Barcellona, Ferran Reverter, dal momento che è una persona che ho incontrato solo due volte nella mia vita, una quattro mesi fa e l’altra sabato scorso all’incontro avvenuto a Barcellona con il presidente Joan Laporta e il presidente della Juventus Andrea Agnelli, quando era già avvenuta la comunicazione ufficiale su Messi. [Florentino Perez]. Quindi, spero che Jaume Llopis rettifichi al più presto queste affermazioni che non corrispondono alla verità”.

Come riporta Cadena Ser, dopo le dichiarazioni del Real sono arrivate le scuse di Llopis.

OMNISPORT | 11-08-2021 21:15