Real Madrid: gol e 20 punti di sutura per Rudiger

12-10-2022 10:55

Serata in chiaroscuro per il Real Madrid che contro lo Shakhtar Donetsk, non va oltre l’1-1. Protagonista dell’incontro di Champions League di ieri sera è senza dubbio il difensore tedesco delle Merengues.

Rudiger infatti ha messo a segno il gol con cui il Real ha pareggiato l’incontro, ma nella stessa azione di gioco è stato anche coinvolto in un violento scontro con Anatolij Trubin, un faccia contro faccia durante l’uscita del portiere degli ucraini che ha letteralmente lasciato il segno. Rüdiger infatti si è ritrovato a grondare sangue in campo ed è stato subito medicato dallo staff dei blancos, ma il bollettino medico è piuttosto inquietante: per ricucirlo sono serviti 20 punti di sutura.

“Quello che non ti uccide, ti fortifica, grazie per i vostri messaggi” queste le parole usate dal difensore sui propri canali social per tranquillizzare i tifosi sul suo stato di salute.