Real Madrid: Hazard si ferma ancora

Tra venti giorni il real Madrid di Zidane tornerà sul palcoscenico più alto d’Europa per giocare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Il giocatore dei blancos, Eden Hazard potrebbe essere il grande assente della sfida: il campione belga ha infatti riportato un nuovo infortunio muscolare che lo costringerà lontano dai campi da gioco per un periodo che andrà dalle due alle quattro settimane.

Proprio mentre sembrava aver trovato equilibrio e continuità, il centrocampista del Real si ritrova alle prese con un’altra noia fisica, non la prima di questa tormentata stagione, che non gli ha permesso di mettere in mostra il suo straordinario talento.

L’acquisto di Hazard è stato uno dei più costosi in casa Real: il belga si è legato ai Blancos nell’estate del 2019, ovvero quando il club iberico ha versato nelle casse del Chelsea una cifra che si aggira sui 100 milioni di euro.

Nello scorsa stagione, il talento del Real ha collezionato soltanto 22 presenze totali, mentre ad oggi, quelle di quest’anno sono solo 13. Come spesso accade in queste situazioni, negli ultimi mesi, sono circolate varie voci legate al suo stato di forma, voci che evidentemente hanno servito alla ‘Burger King’ una battuta su un piatto d’argento. “Hazard non si è allenato con la squadra oggi. Perché?”. Al quesito ha appunto risposto ‘Burger King’ con un post. “2×1 al Burger King”.

Il tweet, magari di dubbio gusto, non è di certo passato inosservato, ed è diventato virale in pochissimo tempo collezionando molti commenti e like.

OMNISPORT | 03-02-2021 16:25