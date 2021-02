Real Madrid-Juventus 1-3, Clattenburg rivela: "Oliver trasferì la famiglia per paura"

Il ruolo di arbitro non è semplice una volta fuori il rettangolo di gioco. Lo sa bene bene Mark Clattenburg, ex fischietto inglese che attraverso il ‘Daily Mail’ ha spiegato quanto dura possa essere la vita dei direttori di gara: “Io ho subito minacce ‘Faro questo e quello a te, a tua moglie, ai tuti figli…”, ho denunciato il tutto alla Polizia, ma dato l’anonimato, nessuno è stato preso e condannato. Ora è più facile essere raggiunti. Trovano te o un membro della tua famiglia attraverso i social media e di dicono contro cose vili da account senza volto. Fa male. E’ spaventoso”.

Clattenburg ha anche raccontato quanto accaduto a Michael Oliver, l’arbitro di Real Madrid-Juventus nel match di Champions del 2018, gara terminata 1-3 per i bianconeri dopo lo 0-3 dei Blancos all’andata. Decisivo, nella sfida di ritorno, il rigore assegnato allo scadere e poi realizzato da Ronaldo: “Conosco Mike da circa 15 anni ed è un ragazzo eccezionale, uno di quelli che vorresti in trincea con te. Ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juventus venne eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018. E’ una cosa sbagliata, ma finché le società dei social media non decideranno di non fregarsene, abusi come quelli subiti da Mike non si fermeranno”.

