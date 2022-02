Real Madrid, trema la panchina di Ancelotti: Florentino Perez infuriato

17-02-2022 22:32

La sconfitta in Champions League contro il PSG non è proprio andata giù al patron del Real Madrid Florentino Perez, che ora starebbe pensando a un incredibile cambio di rotta in quanto a guida tecnica. In poche parole, la panchina di Carlo Ancelotti sarebbe a rischio. La cosa avrebbe dell’assurdo dato il dominio in campionato, ma Perez ha abituato a non guardare in faccia a nessuno.

Il preferito del presidente Blancos sarebbe Mauricio Pochettino, che in estate dovrebbe essere sostituito da Zinedine Zidane sulla panchina dei francesi. Un altro nome in voga fino a pochi mesi fa era quello dell’ex CT della nazionale tedesca Joachim Low. Infine, anche se più defilata, ci sarebbe l’idea di riportare al Bernabeu José Mourinho.

