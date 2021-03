Real Madrid, Zidane pensa all'Atalanta ma anche a CR7

Si avvicina la Champions League e la sfida che vede contrapposte l’Atalanta e il Real Madrid che ha dalla sua la vittoria nell’andata per una rete a 0. Oggi, 15 marzo, a un giorno dalla partita che decreterà chi approderà ai quarti l’attenzione è però tutta per un ex.

Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos ha creato parecchio scompiglio a seguito di alcune dichiarazioni su Cristiano Ronaldo. Dopo l’eliminazione dalla Champions League da parte della Juve di Pirlo, infatti, hanno iniziato a circolare diverse voci di mercato sull’attaccante portoghese.

Oggi, sia la stampa spagnola che quella portoghese hanno anche aperto alla possibilità a un ipotetico ritorno in Spagna proprio di CR7, anche se per il momento, a onor del vero, si tratta di fanta mercato e non ci sono conferme visto che dalla Spagna si dice anche che in casa Real si voglia puntare sui giovani.

Ai microfoni di Sky però, a cui il tecnico francese ha rilasciato un’intervista in esclusiva, sono arrivate anche le parole dell’ex calciatore Zizou: “Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Ronaldo a Madrid. Quando ci sono così tante voci forse un fondo di verità c’è”.

E ancora: “Può darsi, può darsi. Sappiamo che tipo di persona è Cristiano e soprattutto ciò che ha fatto qua al Madrid. Però adesso è un giocatore della Juve e dobbiamo avere rispetto per lui e per la Juve”.

Zidane ha poi detto che è stato un piacere allenare Cristiano Ronaldo e che non gli dispiacerebbe tornare a farlo anche se per ora il talento del portoghese è nelle “mani” della Juventus, ma mai dire mai: “vediamo cosa succederà in futuro”.

Sempre sponda Blancos anche Karim Benzema ha parlato del numero 7 dei bianconeri: “Cosa posso dire? Io non sono né il presidente né l’allenatore del Madrid e non so se Cristiano sta bene o meno nella Juve. Giocare di nuovo con lui? Beh, chiaro… Ha sempre fatto bene e segnerà sempre, però non so se può venire al Madrid”.

