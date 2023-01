27-01-2023 11:15

6,21 metri per gli uomini; 5,06 metri per le donne: questi i due record del mondo nel salto con l’asta. Altezze incredibili raggiunte da fenomeni dall’atletica altrettanto incredibili, che rispondono ai nomi dello svedese Armand Duplantis e della russa Elena Isinbaeva.

Le regole del salto con l’asta

Specialità dell’atletica leggera e disciplina olimpica sia maschile sia femminile, il salto con l’asta prevede che gli atleti si cimentino nel superare, senza farla cadere, un’asticella sorretta da due ritti sfruttando la spinta offerta da un’asta, generalmente in fibra di vetro o carbonio, puntata su un apposito supporto a terra dopo una breve rincorsa.

La bravura dell’atleta consiste nel far cooperare al meglio la velocità accumulata nella rincorsa, con la forza delle braccia e del busto per riuscire a sfruttare la torsione dell’asta e catapultarsi oltre l’’asticella che segna la misura. La gara si svolge a eliminazione e ogni atleta ha a disposizione tre salti per tentare di superare la misura. Le altezze partono da una quota di apertura e vanno a crescere fino all’eliminazione di tutti gli atleti in gara. Inoltre, per ogni salto, ciascun atleta dispone di un tempo prestabilito, che varia a seconda del numero di atleti ancora in gara.

Stando al regolamento della World Athletics, una gara di salto con l’asta premia, ovviamente, chi riesce a saltare più in alto degli altri. In caso di eliminazione di tutti gli altri concorrenti, l’atleta che resta “da solo” può impostare l’altezza a piacere. Se due (o più) atleti saltano la medesima altezza massima, vince quello con il numero più basso di tentativi nulli nell’altezza finale. In caso di ulteriore parità vince chi ha fatto registrare il minor numero di salti nulli nel corso dell’intera competizione. Infine, se anche questo dato non permette di decretare un vincitore, si procede con il cosiddetto jump off, che consiste in ulteriori salti a oltranza fino all’errore.

I record del salto con l’asta

Quello fatto segnare da Duplantis raggiungendo i 6,21 metri, non è solamente record, ma un vero e proprio muro che ha infranto il primato del leggendario sei volte campione del mondo e oro olimpico, Sergej Bubka, astista ucraino capace di ritoccare per ben 35 volte il record mondiale di specialità (18 delle quali indoor) e rompere per prima il muro dei 6 metri il 13 luglio 1985 e fermo a 6,15 metri toccati in Indoor nel 1993. Tra i due, solo il francese Renand Lavillenie, con un incredibile salto a 6,16 metri nel 2014.

I 6,21 metri fatti segnare da Duplantis ai Mondialie di Eugene, negli Stati Uniti, il 24 luglio 2022, difficilmente potranno essere superati nell’immediato, se non proprio dallo stesso Duplantis che, classe ’99, ha ancora molti anni per provare a migliorarsi ulteriormente e scavare un solco tra sé e la concorrenza. Basti pensare che il secondo record più alto nella specialità, quello nord-centroamericano, è detenuto dallo statunitense Sam Kendricks, fermo a circa 21 centimetri dal primato mondiale, con “appena” 6,06 metri toccati a Des Moines, Stati Uniti, il 27 luglio 2019.

Tutti i record del salto con l’asta – uomini

Record Maschile

Misura Atleta Luogo Data Record mondiale 6,21 m Svezia Armand Duplantis Stati Uniti Eugene 24-lug-22 Record olimpico 6,03 m Brasile Thiago Braz da Silva Brasile Rio de Janeiro 15-ago-16 Record africano 6,03 m Sudafrica Okkert Brits Germania Colonia 18-ago-95 Record asiatico 5,94 m Filippine Ernest John Obiena Stati Uniti Eugene 24-lug-22 Record europeo 6,21 m Svezia Armand Duplantis Stati Uniti Eugene 24-lug-22 Record nord-centroamericano 6,06 m Stati Uniti Sam Kendricks Stati Uniti Des Moines 27-lug-19 Record oceaniano 6,06 m (i) Australia Steve Hooker Stati Uniti Boston 07-feb-09 Record sudamericano 6,03 m Brasile Thiago Braz da Silva Brasile Rio de Janeiro 15-ago-16

Record maschile Indoor

Misura Atleta Luogo Data Record mondiale 6,20 m Svezia Armand Duplantis Serbia Belgrado 20-mar-22 Record africano 5,90 m Sudafrica Okkert Brits Francia Liévin 16-feb-97 Record asiatico 5,92 m Kazakistan Igor Potapovič Svezia Stoccolma 19-feb-98 Record europeo 6,20 m Svezia Armand Duplantis Serbia Belgrado 20-mar-22 Record nord-centroamericano 6,05 m Stati Uniti Chris Nilsen Francia Rouen 05-mar-22 Record oceaniano 6,06 m Australia Steve Hooker Stati Uniti Boston 07-feb-09 Record sudamericano 5,95 m Brasile Thiago Braz da Silva Serbia Belgrado 20-mar-22

Tutti i record del salto con l’asta – donne

Record femminile

Misura Atleta Luogo Data Record mondiale 5,06 m Russia Elena Isinbaeva Svizzera Zurigo 28-ago-09 Record olimpico 5,05 m Russia Elena Isinbaeva Cina Pechino 18-ago-08 Record africano 4,42 m Sudafrica Elmarie Gerryts Germania Wesel 12-giu-00 Record asiatico 4,72 m Cina Li Ling Cina Shanghai 18-mag-19 Record europeo 5,06 m Russia Elena Isinbaeva Svizzera Zurigo 28-ago-09 Record nord-centroamericano 5,02 m Stati Uniti Jennifer Suhr Stati Uniti Albuquerque 02-mar-13 Record oceaniano 4,94 m Nuova Zelanda Eliza McCartney Germania Jockgrim 17-lug-18 Record sudamericano 4,87 m Brasile Fabiana Murer Brasile São Bernardo do Campo 03-lug-16

Record femminile Indoor

Misura Atleta Luogo Data Record mondiale 5,02 m Stati Uniti Jennifer Suhr Stati Uniti Albuquerque 02-mar-13 Record africano 4,41 m Sudafrica Elmarie Gerryts Regno Unito Birmingham 20-feb-00 Record asiatico 4,70 m Cina Li Ling Qatar Doha 19-feb-16 Record europeo 5,01 m Russia Elena Isinbaeva Svezia Stoccolma 23-feb-12 Record nord-centroamericano 5,03 m Stati Uniti Jennifer Suhr Stati Uniti Brockport 30-gen-16 Record oceaniano 4,75 m Nuova Zelanda Eliza McCartney Regno Unito Birmingham 03-mar-18 Record sudamericano 4,83 m Brasile Fabiana Murer Francia Nevers 07-feb-15

Migliori atleti assoluti

Outdoor

Misura Atleta Luogo Data 1. 6,21 m Svezia Armand Duplantis Stati Uniti Eugene 24-lug-22 2. 6,14 m Ucraina Sergej Bubka Italia Sestriere 31-lug-94 3. 6,06 m Stati Uniti Sam Kendricks Stati Uniti Des Moines 27-lug-19 4. 6,05 m Russia Maksim Tarasov Grecia Atene 16-giu-99 4. 6,05 m Australia Dmitrij Markov Canada Edmonton 09-ago-01 4. 6,05 m Francia Renaud Lavillenie Stati Uniti Eugene 30-mag-15 7. 6,04 m Stati Uniti Brad Walker Stati Uniti Eugene 08-giu-08 8. 6,03 m Sudafrica Okkert Brits Germania Colonia 18-ago-95 8. 6,03 m Stati Uniti Jeff Hartwig Stati Uniti Jonesboro 14-giu-00 8. 6,03 m Brasile Thiago Braz da Silva Brasile Rio de Janeiro 15-ago-16

Indoor

Misura Atleta Luogo Data 1. 6,20 m Svezia Armand Duplantis Serbia Belgrado 20-mar-22 2. 6,16 m Francia Renaud Lavillenie Ucraina Donec’k 15-feb-14 3. 6,15 m Ucraina Sergej Bubka Ucraina Donec’k 21-feb-93 4. 6,06 m Australia Steve Hooker Stati Uniti Boston 07-feb-09 5. 6,05 m Stati Uniti Chris Nilsen Francia Rouen 05-mar-22 6. 6,02 m Unione Sovietica Rodion Gataullin Unione Sovietica Homel’ 04-feb-89 6. 6,02 m Stati Uniti Jeff Hartwig Germania Sindelfingen 10-mar-02 8. 6,01 m Stati Uniti Sam Kendricks Francia Rouen 08-feb-20 9. 6,00 m Russia Maksim Tarasov Ungheria Budapest 05-feb-99 9. 6,00 m Francia Jean Galfione Giappone Maebashi 06-mar-99 9. 6,00 m Germania Danny Ecker Germania Dortmund 11-feb-01 9. 6,00 m Canada Shawnacy Barber Stati Uniti Reno 15-gen-16 9. 6,00 m Polonia Piotr Lisek Germania Potsdam 04-feb-17 9. 6,00 m Stati Uniti KC Lightfoot Stati Uniti Lubbock 13-feb-21

Migliori atlete assolute

Outdoor

Misura Atleta Luogo Data 1. 5,06 m Russia Elena Isinbaeva Svizzera Zurigo 28-ago-09 2. 5,01 m Atleti Neutrali Autorizzati Anželika Sidorova Svizzera Zurigo 09-set-21 3. 5,00 m Stati Uniti Sandi Morris Belgio Bruxelles 09-set-16 4. 4,95 m Stati Uniti Katie Nageotte Stati Uniti Eugene 26-giu-21 5. 4,94 m Nuova Zelanda Eliza McCartney Germania Jockgrim 17-lug-18 6. 4,93 m Stati Uniti Jennifer Suhr Stati Uniti Austin 14-apr-18 7. 4,91 m Cuba Yarisley Silva Germania Beckum 02-ago-15 7. 4,91 m Grecia Aikaterinī Stefanidī Regno Unito Londra 06-ago-17 9. 4,90 m Regno Unito Holly Bradshaw Regno Unito Manchester 26-giu-21 10. 4,88 m Russia Svetlana Feofanova Grecia Candia 04-lug-04

Indoor