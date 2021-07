Red Bull: è salvo il motore di Max Verstappen

Il motore di Max Versappen è salvo: il pilota olandese non dovrà cambiare la power unit della sua Red Bull dopo lo schianto di Silverstone. Il motore è rimasto intergro e potrà continuare ad essere usato nei prossimi Gp: “Il motore è salvo, grazie a Dio. Se non ci sono ulteriori difficoltà o problemi tecnici, supereremo la stagione con i tre motori consentiti, quindi non ci dovrebbe essere alcuna penalità per Max in gara“, ha detto il consigliere Helmut Marko a RTL.

“I danni ci costringeranno a riallocare delle risorse. Non vogliamo restrizioni per il 2021, ma dobbiamo risparmiare su altri lati, è quello che gli esperti finanziari e i tecnici stanno facendo ora, dobbiamo progettare il tutto in modo tale che non ci sia un calo di prestazioni per Max“.

OMNISPORT | 28-07-2021 15:27