Red Bull, presentazione a New York

13-01-2023 22:15

Da una delle ultime scuderie ad annunciare il giorno della presentazione a prima, al momento, a far cadere i veli sulla monoposto che dal 5 marzo in Bahrain cercherà di difendere i titoli piloti e costruttori vinti nel 2022.

Questa la curiosa scelta della Red Bull, che dopo aver atteso diverse settimane prima di svelare la data della presentazione della nuova RB19 sembra, almeno per il momento, in attesa delle comunicazioni di Alfa Romeo ed Haas, destinata a precedere tutti, dal momento che le vetture che saranno affidate a Max Verstappen e Sergio Perez verranno svelate venerdì 3 febbraio nella suggestiva cornice di New York, la stessa città che l’11 febbraio accoglierà la presentazione delle macchine della scuderia gemella di quella di Milton Keynes, l’AlphaTauri.

I vertici della Red Bull non hanno però chiarito se, come lo scorso anno, in occasione della presentazione ufficiale sarà svelata solo la nuova livrea e le monoposto vere e proprie faranno la propria comparsa solo in occasione dei test pre-stagionali previsti in Bahrain tra il 23 e il 25 febbraio.