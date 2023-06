Reggi predica cautela: “Sinner ha 21 anni ed è nella top 10”

La ex tennista si schiera con l'altoatesino: “A Roma e Parigi ha probabilmente sofferto le troppe aspettative”

20-06-2023 10:43

Ha 21 anni, è nella top 10 del tennis mondiale, ma è iper criticato. Stiamo parlando di Jannik Sinner, forse annunciato nel 2019 con troppa fretta un crack, ma che è tra i migliori tennisti tuttora in circolazione. A prendere posizione, difendendo il talento altoatesino, è l’ex tennista Raffaella Reggi, durante l’approfondimento su Sky Sport legato all’attualità della racchetta.

Ecco le dichiarazioni dell’attuale seconda voce durante i match trasmessi dall’emittente: “Sinner ha giocato in maniera eccellente da febbraio ad aprile, ma dopo Montecarlo ha avuto un calo. A Roma credo abbia sofferto molto la pressione e le aspettative. A Parigi, probabilmente, la stessa cosa e anche il fatto che lui si sia espresso in quel modo in conferenza stampa (“Necessità di sentirsi felice”, ndr) evidenzia ciò. C’è da valutare e verificare l’andamento della stagione perché in questo momento ci si giocano punti importanti per la qualificazione a Torino e lui è in piena corsa”.

C’è il rischio di sprecare l’ottima prima parte di stagione, ma questo Sinner lo sa bene. Non è un periodo di particolare forma, ma il tempo per recuperar c’è. Anche se Wimbledon incombe. Reggi, comunque, chiede a tutti calma e di guardare con un altro occhio il nostro campioncino: “Tuttavia, nella valutazione che si fa di questo giocatore si va da un estremo a un altro. Alla fine, parliamo di un ragazzo di 21 anni, quindi ancora giovane, che è n.9 del mondo e ha chance per partecipare al Master di fine anno. Voglio dire…tanto di cappello!”.