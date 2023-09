Reggina di nuovo nel caos, cordata siciliana contestata e pronta a ritirarsi

Alta tensione in casa Reggina: 'Fenice Amaranto' pronta a fare un passo indietro dopo le contestazioni dei tifosi che preferivano la cordata di Bandecchi. Allarme poi rientrato.

11-09-2023 10:56

Altra giornata ad alta tensione per la Reggina, quella di ieri. La Fenice Amaranto, ovvero la cordata siciliana scelta dal Comune di Reggio Calabria per far ripartire gli amaranto dalla Serie D dopo l’esclusione dal torneo cadetto, si è detta pronta a fare un passo indietro dopo le contestazioni dei tifosi. Già, i sostenitori del club calabrese avrebbero preferito il gruppo guidato dal sindaco di Terni e presidente di Unicusano, Stefano Bandecchi.

Non c’è pace per la Reggina: gli ultimi sviluppi

Ieri mattina è stato organizzato un incontro tra la Fenice Amaranto di Virgilio Minniti, che tra l’altro è di Melito Porto Salvo, il sindaco Paolo Brunetti e il tifo organizzato, che sosteneva Stefano Bandecchi. Al termine del confronto, è arrivato il comunicato della nuova società individuata dal Comune: “Abbiamo voluto chiarire al sindaco che, qualora ritenga che manchino le condizioni ambientali per costruire il progetto sportivo che abbiamo presentato, deve sentirsi libero di ritornare subito sulla sua scelta e individuare immediatamente un diverso progetto”.

Futuro Reggina, allarme rientrato? Tutto pronto per l’iscrizione in D

Nella serata di ieri la Fenice Amaranto ha fatto sapere di aver ricevuto dal “sindaco Brunetti, che ringraziamo, la lettera di accreditamento della Città di Reggio Calabria indirizzata alla Figc e il nulla-osta per la disponibilità dello stadio Oreste Granillo come da nostra richiesta. Stiamo lavorando per completare il fascicolo per poi provvedere domani mattina (oggi, ndr), entro il termine stabilito, al deposito cartaceo e alla consegna degli assegni”. Insomma, sembra tutto fatto: la Reggina ripartirà dalla Serie D.

Reggina, arriva anche la benedizione di Manuele Ilari

Intervistato da StrettoWeb, Manuele Ilari, che sarebbe diventato patron della Reggina in caso di riammissione di Serie B poi non avvenuta per la sentenza definitiva del Consiglio di Stato, benedice la nuova società: “Il sindaco ha fatto la scelta migliore. Conosco Ballarino (nuovo dg, ndr): sono persone serie e affidabili, con esperienza nel mondo del calcio. Vi assicuro che ci si può fidare tranquillamente”. Dello stesso avviso anche Pietro Lo Monaco, ex dg del Catania, che ha parlato a ha parlato alla Gazzetta del Sud: “Conosco da parecchi anni Nino Ballarino: è una persona serissima e un imprenditore lungimirante”.