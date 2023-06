Le decisioni della Covisoc: il club amaranto escluso. In arrivo ricorsi.

30-06-2023 17:51

Reggina fuori dalla Serie B 2023-2024. La Covisoc, riporta il Corriere della Sera, ha deciso di respingere la domanda di iscrizione al campionato cadetto: i calabresi sarebbero stati esclusi per numerose irregolarità nella documentazione inviata.

Nelle prossime ore l’organo della Figc diffonderà un comunicato per spiegare le motivazioni: alla base della bocciatura non solo il mancato pagamento di 780mila euro di tasse per lo stralcio del debito nei confronti dello Stato, ma anche diverse altre irregolarità rispetto ad altri documenti ed emolumenti. Sul portale della Figc non risulterebbero ancora i bonifici degli ultimi tre mesi ai calciatori e anche i pagamenti dei 5 mesi di Inps e dei 4 di Irpef del 2023.

Al suo posto il Brescia è favorito per la riammissione, davanti al Perugia. La Reggina può presentare ricorso entro il 5 luglio.

Sospiro di sollievo invece per il Lecco: secondo le indiscrezioni la Covisoc avrebbe approvato la documentazione inviata dai blucelesti, che dovrebbero quindi essere ammessi al prossimo campionato.