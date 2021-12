Reggina, Gallo: "Sconfitta vergognosa"

13-12-2021 19:15

Il presidente della Reggina Luca Gallo ha attaccato la squadra dopo la pesante sconfitta contro l’Alessandria: “Eviterei volentieri di cambiare allenatore ogni anno, non pensavo avrei fatto quest’anno. Aglietti è una persona di valore e ha grande esperienza in B, è un professionista della categoria. Vorrei specificare che oggi cambierei tutti e 29 i calciatori, che hanno le medesime responsabilità dell’allenatore, non è Aglietti che va in campo”.

“Ieri è successo qualcosa di vergognoso, un’offesa a tutta la città e a tutta la tifoseria, è qualcosa di troppo brutto, non si può perdere in quel modo. Oggi bisognava mandare a casa tutti i calciatori. Dico ai tifosi di stare tranquilli, ne verremo fuori anche quest’anno, non si deve ripetere quanto visto ieri. Non lasceremo nulla di intentato, rimetteremo in strada questa macchina che è deragliata, siamo ancora nel girone d’andata, può succedere di tutto nel calcio”, sono le parole riprese da tuttoreggina.

