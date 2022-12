Reggina, incidente stradale per il dg Martino

01-12-2022 12:31

Momenti di paura per Gabriele Martino e per tutta la Reggina.

Nella giornata di mercoledì 30 novembre, infatti, il direttore generale degli amaranto è stato vittima di un brutto incidente stradale, venendo investito da un’auto

Prontamente trasportato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, a Martino sono state riscontrate diverse contusioni multiple oltre alla frattura del setto nasale, come comunicato dalla stessa società calabrese attraverso una nota ufficiale, nella quale si specifica anche che le condizioni di Martino “non destano preoccupazione”.

Classe ’51, reggino di nascita, Martino ha legato di fatto l’intera propria carriera ai colori amaranto, essendo stato calciatore della Reggina, allenatore nel settore giovanile sul finire degli anni ’80, fino ad arrivare ad essere il secondo di Alberto Bigon nella stagione ’89-90.

Poi, nel 1991, l’inizio del percorso da dirigente, coronato con la prima, storica promozione in A nel 1999. Nel 2004 la fugace esperienza alla Lazio, poi nel 2008, dopo esperienze al Catanzaro e al Perugia, il primo ritorno alla Reggina, per pochi mesi, prima di quello del giugno scorso con l’incarico di direttore generale nella nuova gestione di Felice Saladini (con il quale Martino aveva lavorato alla Vigor Lamezia), che ha salvato in extremis il club dal fallimento, garantendo l’iscrizione alla Serie B e puntando per la panchina su Pippo Inzaghi.