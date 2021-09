Reggina, Laribi: "Aglietti mi dà fiducia, sensazioni positive"

Molto positivo l’inizio di campionato della Reggina: i granata dello Stretto per ora hanno 10 punti in classifica, frutto di due vittorie e quattro pareggi. Insieme a Pisa, Brescia e Frosinone, è l’unica formazione a non aver ancora perso.

Nell’ultima giornata di campionato è arrivato il pareggio a reti bianche contro il Frosinone, per la Reggina di Alfredo Aglietti è arrivato il momento di preparare la sfida con il Pisa primo in classifica.

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport da casa amaranto arrivano le parole di Karim Laribi: “Il mister mi ha dato fiducia e le sensazioni sono sempre positive, soprattutto per lo spettacolo sugli spalti, a prescindere se siano di casa o ospiti, perché abbiamo visto stadi vuoti per 2 anni. Se sono cresciuto a livello fisico rispetto all’inizio? Non è questione di condizione fisica, ma di tipo di partita. Non ho saltato mai un allenamento, ho fatto tutto il ritiro. In alcuni sprazzi sembro più pimpante e in altri meno, dipende da tante situazioni. Ruolo? Non ho preferenze di posizione, non ne ho mai avute. È una fortuna o una sfortuna, non so. Non importa dove gioco”.

OMNISPORT | 28-09-2021 14:07