Reggina, operato il presidente Luca Gallo dopo malore: le condizioni

16-02-2022 17:27

Le condizioni di salute del presidente della Reggina, Luca Gallo, sembrano in lieve miglioramento anche se l’imprenditore romano di origine calabrese si trova ancora in rianimazione e sotto stretta osservazione.

Luca Gallo: nuovo aggiornamento, l’intervento è andato benissimo

Ad aggiornare in merito a come sta Gallo è il direttore di Reggina Tv, Maurizio Insardà che ha sottolineato come l’intervento sia riuscito e quanto la risposta del paziente sia stata positiva.

“Gallo è in prognosi riservata in rianimazione, ma la cosa più importante è che l’intervento è andato benissimo, lui ha reagito bene”. ha detto Maurizio Insardà, aggiornando i tifosi calabresi sulle condizioni del presidente Luca Gallo, operato a seguito del grave malore che lo ha colpito. “Ora bisogna attendere il decorso post operatorio che dura 72 ore circa – ha aggiunto -, per avere una prima diagnosi e un primo bilancio della situazione. Si resta in attesa, adesso. Tra domani e dopodomani si potranno avere informazioni più dettagliate. Tutta la città continua a stringersi attorno al suo Presidente, nella speranza che i recenti risultati della squadra possano dare stimoli maggiori a superare questo difficile momento”.

Luca Gallo: il comunicato della Reggina sul malore

Luca Gallo era stato ricoverato lunedì scorso, quando era parso evidente che il suo stato di salute era assai preoccupante e quanto stava affrontando richiedeva soccorsi pressoché immediati e un ricovero che, poi, ha condotto da parte dei medici curanti a valutare di intervenire chirurgicamente, considerato il quadro clinico del 51enne.

A ridosso del malore e del conseguente ricovero, la Reggina martedì 15 febbraio, nel tardo pomeriggio, aveva diffuso un aggiornamento sulla situazione del presidente:

“Con riferimento alla nota diffusa ieri in merito al malore accusato dal Presidente Gallo, Reggina 1914 comunica che, in data odierna, lo stesso è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente le condizioni del Presidente sono stabili, ma il quadro clinico resta preoccupante. La prognosi è riservata”.

Luca Gallo ancora in gravi condizioni e ricoverato

Stando a quanto riferisce il sito Leggo, Gallo sarebbe stato ricoverato immediatamente in una casa di cura romana specializzata in patologie cardiovascolari, dove si trova tutt’ora.

“Le condizioni di Luca rimangono gravi e preoccupanti”, aveva già dichiarato il direttore generale, Vincenzo Iiriti, a Reggina tv, l’emittente televisiva web della società calcistica. “Il suo stato di salute – ha aggiunto – è, al momento, stabile rispetto alla situazione che si era determinata ieri subito dopo il malore. Dobbiamo, comunque, restare fiduciosi e stringerci attorno al nostro presidente”.

Il numero uno del club calabrese, che milita in Serie B, aveva perso la madre solo due giorni prima del grave malore che lo ha colpito.

