Reggina, parla Crisetig: "Contro il Pisa servirà massima concentrazione"

Sfida complicata per la Reggina, che nel prossimo turno di Serie b andrà in trasferta sul campo della capolista Pisa. Il centrocampista e capitano amaranto Lorenzo Crisetig ha parlato in una bella intervista alla Gazzetta dello Sport di quello che la sua squadra deve fare per vincere. Tra le squadre affrontate più di 10 volte, la Reggina è quella contro la quale il Pisa vanta la più alta percentuale di pareggi in Serie B: il 57%, ovvero otto gare, sulle 14 totali, compresa l’ultima (0-0) dello scorso marzo:

“Dobbiamo replicare le prestazioni finora sfoderate e mettere in campo le nostre caratteristiche: il massimo della concentrazione e tanto impegno. Il Pisa è una formazione composta da elementi di grande qualità, molto esperta e compatta. Se ha vinto 5 volte e pareggiato una sola partita a Parma, è fuor di dubbio che non è in testa per caso. Affronteremo l’avversario con il massimo rispetto e senza nessun timore reverenziale. Lucca? Dopo l’ottimo campionato col Palermo, si sta confermando in una categoria superiore ed è già capocannoniere. Tuttavia è uno da tenere d’occhio, ma non sarà il solo”.

OMNISPORT | 30-09-2021 14:10