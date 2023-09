Reggina, si avvicina l’esordio in serie D: le ambizioni del nuovo club amaranto

La LFA Reggio Calabria, questo il nuovo nome del club, debutterà domenica a San Luca nel girone I. Il d.s. Pellegrino annuncia altri acquisti tra gli svincolati: vicino un attaccante

22-09-2023 18:02

Un nuovo nome, una squadra costruita “in quattro giorni”, ma anche tanta fiducia nel futuro: così si presenta la nuova Reggina, iscritta al girone I della Serie D con il nome di LFA Reggio Calabria e pronta a debuttare domenica sul campo del San Luca. Oggi, nella conferenza stampa di presentazione, il d.s. Maurizio Pellegrino ha annunciato che presto arriveranno nuovi rinforzi per il tecnico Bruno Trocini.

La Reggina si prepara al debutto in serie D

Va di fretta la nuova Reggina: dopo l’ammissione al girone I della Serie D, la dirigenza della società calabrese ha proceduto a cambiare nome su suggerimento dei tifosi, passando da La Fenice Amaranto a LFA Reggio Calabria, e ora si prepara a fare il suo debutto sul campo. La prima uscita è in programma domenica, sul campo del San Luca. Dopo l’esordio, però, il tecnico Bruno Trocini potrebbe ritrovarsi con altri rinforzi, pescati dal d.s. Maurizio Pellegrino tra gli svincolati. Ad affermarlo è stato lo stesso direttore sportivo nella conferenza stampa tenuta oggi.

Reggina, Pellegrino annuncia l’arrivo di un attaccante

Pellegrino ha avuto poco tempo per costruire la nuova Reggina: il club è stata ammessa in serie D soltanto lo scorso 12 settembre. “Non è stato un lavoro semplice, in quattro giorni, costruire la squadra – le parole del d.s. -. Abbiamo ritenuto opportuno contattare tutti i giocatori dopo che la società fosse stata ufficializzata”. La squadra non è ancora ultimata, secondo Pellegrino. “Faremo ancora qualcosa sul mercato – ha proseguito il dirigente -. Non è facile anche se ci sono tanti svincolati, ma bisogna individuarli bene. Stiamo completando con qualche innesto per dare più scelta all’allenatore. Per l’attaccante siamo vicini a concludere questa entrata, siamo fiduciosi che un buon giocatore venga a rinforzare la rosa”.

Reggina, Pellegrino e i talenti partiti da Reggio Calabria

Per comporre l’organico della Reggina Pellegrino non ha badato alla carta d’identità dei calciatori. “Abbiamo guardato anche un po’ all’esperienza perché non avevamo tempo per sperimentare”, ha spiegato il d.s., rivelando poi che ha chiarito perché ha dovuto lavorare in tempi così stretti. “Abbiamo deciso con la società, da sempre, che non avremo chiamato nessun calciatore se non prima fossimo ufficialmente dentro la Reggina – le sue parole -. Questa è stata la prerogativa necessaria per essere credibile. Non è nel nostro modo di pensare. Avevamo la necessità di essere ufficializzati per presentarci. Nessun calciatore doveva venire a Reggio Calabria se non vedeva chiarezza. Meglio partire con ritardo ma rispettando l’approccio verso chi veniva contattato. I ragazzi migliori che io ho visto sono stati letteralmente rubati al territorio. Ci sono ragazzi che oggi sono stati collocati in altre società che stanno piangendo per tornare qui”.

Reggina, il compito in campo di Trocini

Il compito più difficile spetterà ora a Trocini, che dovrà trovare un equilibrio in campo per la sua Reggina. Il tecnico ex Fidelis Andria e Potenza non si sbilancia sul sistema di gioco che adotterà: “I ragazzi son tutti vogliosi, hanno spinto tanto nei primi giorni di allenamento. Modulo? Ci stiamo conoscendo. In passato ho giocato tanto con la difesa a tre, ma è una cosa secondaria. Devo cercare di mettere meno in difficoltà i calciatori, mettere una squadra equilibrata e che sappia stare bene in campo”. “In ogni allenamento arrivano calciatori – ha poi aggiunto Trocini -, e mi prendo tempo per poter assemblare la formazione. Io ho già l’idea. Ci aspetta un mese e mezzo decisivo, perché per noi è importante rimanere in scia con le altre. Sarà il campo a parlare, siamo pronti ad affrontare questo campionato”.