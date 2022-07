Reggina, ancora mercato top: due giocatori da Lazio e Inter più Lollo

27-07-2022 08:00

Non si contano più gli acquisti della Reggina, che sta accontentando alla grande Inzaghi con un mercato all’altezza della lotta per la Serie A. Il primo colpo è ufficiale: si tratta di Lorenzo Lollo (classe 1990), esperto centrocampista che arriva dal Bari in uno scambio con il trequartista Nicola Bellomo.

Poi ci sono due trattative in dirittura d’arrivo con le grandi della Serie A: Giovanni Fabbian, centrocampista di talento del 2003 in arrivo dall’Inter (campione d’Italia con la Primavera), ed Emanuele Cicerelli, esterno classe 1994 che l’anno scorso ha già giocato la Serie B con la maglia del Frosinone.

