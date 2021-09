Reggina, Vasco Regini: "Vogliamo fermare il Pisa"

Il difensore della Reggina Vasco Regini a La Gazzetta del Sud ha parlato in vista del match di Serie B contro il Pisa: “I nostri prossimi avversari stanno andando bene, sono in vetta, ma noi vogliamo il primo acuto fuori casa. Vogliamo dare un’ulteriore soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguiranno numerosi. Dobbiamo scendere in campo con atteggiamento propositivo”.

Sulla classifica dei calabresi: “Con un pizzico di fortuna avremmo potuto strappare qualche vittoria in più, a esempio a Crotone, ma anche sabato contro il Frosinone siamo andati a un passo dal vantaggio con Cortinovis, Ravaglia ha fatto una parata straordinaria. Fondamentale aver mosso la classifica, siamo ancora imbattuti e in un campionato così competitivo è un segnale estremamente importante”.

OMNISPORT | 30-09-2021 17:56