Renato Portaluppi nuovo tecnico del Flamengo

L’ex ala della Roma Renato Portaluppi, in cui militò nel 1988-1989 giocando 23 partite in serie A senza mai fare gol, è il nuovo allenatore del Flamengo, squadra della cui tifoseria, da calciatore, è stato un idolo. Portaluppi, 58 anni, prende il posto dell’ex portiere Rogerio Ceni, che paga la serie negativa di risultati che hanno fatto precipitare il Flamengo, con cui ha conquistato gli ultimi titoli nazionale e carioca ma attualmente al dodicesimo posto in classifica nel ‘Brasilerao’. Renato è reduce dall’esperienza al Gremio, club di Porto Alegre di cui è un autentico simbolo e con il quale ha vinto la Libertadores sia da giocatore che da tecnico. Dovrebbe fare il suo esordio alla guida del team ‘rubro negro’ nella partita degli ottavi di finale della Libertadores, mercoledì prossimo contro gli argentini del Defensa y Justicia.

OMNISPORT | 11-07-2021 10:57