Europa League, Rennes-Milan: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per il ritorno dei 16esimi di Europa League, con il Milan in vantaggio di tre gol: le possibili scelte degli allenatori e il programma tv

Ultimo aggiornamento 21-02-2024 14:19

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il “Roazhon Park” di Rennes aprirà i cancelli al Milan per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. La squadra di Pioli è relativamente tranquilla, grazie al 3-0 dell’andata, ma i francesi hanno le qualità per credere nella rimonta.

Rennes-Milan, come arrivano alla sfida

Lo stato d’animo del Milan è quello di una emoji triste, spesso scambiata per una faccina sorridente. Dopo una serie di buoni risultati, i rossoneri sono caduti nella trappola del Monza. Il troppo turnover non ha dato le risposte sperate a Pioli, che ha cestinato la possibilità di superare la Juventus in classifica.

Il Rennes è in ottima forma e in Ligue 1 ha conquistato la sesta vittoria di fila, che ha portato i francesi al settimo posto in campionato. Nel match d’andata a San Siro però tutte le certezze del club di Stéphan si sono sgretolate e per conquistare gli ottavi di Europa League avrà bisogno di fare un’impresa.

Dove vedere Rennes-Milan: diretta tv e streaming

Il fischio di inizio del match di Europa League tra Rennes e Milan è previsto per le 18.45 al “Roazhon Park”. La partita sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in streaming sull’applicazione Sky Go, se inclusa nell’abbonamento, o su NOW TV. Non sarà possibile vedere il match in chiaro e gratis su TV8.

Partita : Rennes-Milan

: Rennes-Milan Data : giovedì 22 febbraio 2024

: giovedì 22 febbraio 2024 Orario : 18:45

: 18:45 Canale TV : DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 253

: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Ricordiamo che qualora non vi fosse possibile seguire Rennes-Milan in diretta o streaming, potete collegarvi e seguire il nostro live su Virgilio Sport.

SEGUI RENNES-MILAN IN DIRETTA SU DAZN, CLICCA QUI

Rennes-Milan, le probabili formazioni

Nonostante il 3 a 0 dell’andata, Pioli potrebbe mandare in campo la formazione migliore per staccare il pass per gli ottavi senza correre rischi. Dopo la panchina contro il Monza, potrebbe quindi scendere in campo dal primo minuto il tridente d’attacco composto di Pulisic, Giroud e Leao, che proprio contro i francesi nel match d’andata ha ritrovato il gol.

Qualche dubbio sulla condizione fisica di Bennacer, in ballottaggio con Adli e Reijnders. Tutto confermato in difesa con scelte quasi obbligate. Il Rennes si affiderà ancora alla coppia offensiva formata da Kalimuendo e Terrier, con Gouiri da tenere d’occhio sulla sinistra.

RENNES (4-4-2) : Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. Allenatore : Julien Stéphan.

: Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. : Julien Stéphan. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

SEGUI RENNES-MILAN IN DIRETTA SU DAZN, CLICCA QUI