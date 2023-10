Renzi contro Report: "Fiorentina ai sauditi grazie alla mia mediazione? Un'idiozia"

La rabbia del leader di Italia Viva contro la trasmissione di Rai Tre: querele pronte dopo un servizio sulla possibile vendita della Fiorentina al fondo saudita Pif.

30-10-2023 19:12

La Fiorentina da Commisso al Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che fa capo al principe ereditario Mohammed Bin Salman, grazie alla mediazione di Matteo Renzi: è la tesi di Report, la trasmissione d’inchiesta in onda su Rai Tre con la conduzione di Sigfrido Ranucci, che ha fatto arrabbiare l’ex Premier. È scontro tra il leader di Italia Viva e la redazione della trasmissione. L’ennesimo. Al punto che il senatore sta valutando di intraprendere azioni legali contro quella che è bollata come “fango e diffamazione” nei suoi confronti.

Il servizio di Report che ha fatto arrabbiare Renzi

Ma perché Renzi si è arrabbiato così tanto? Nell’ultima puntata di Report è andata in onda un’indagine, firmata dal giornalista Daniele Autieri e dal titolo eloquente: “Desideri sauditi”. Il cronista di Report ha tirato in ballo un sms inviato da Renzi alcuni mesi fa a Joe Barone, diggì della Fiorentina, contenente una proposta di incontro tra la dirigenza viola ed emissari sauditi a Gedda, in occasione della semifinale di Supercoppa contro il Napoli in programma a fine gennaio. “Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno”, si leggerebbe nel messaggio.

Il leader di Italia Viva: “Solo idiozie sulla Fiorentina”

Per Renzi si tratta soltanto di “un’idiozia”, smentita con forza attraverso una nota diffusa dalle agenzie subito dopo le prime anticipazioni della trasmissione. Nel comunicato il leader di Italia Viva è categorico:

Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo. Non ho mai parlato con nessuno dell’acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l’utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione.

Quindi un affondo verso Ranucci:

Non ha più credibilità, mi dispiace solo che quando si va a querelare Report le spese le paga il contribuente.

Da Commisso ai sauditi? La posizione del club viola

Anche la Fiorentina, dal canto suo, ha smentito con forza le indiscrezioni diffuse da Report. “Voci da bar”, il commento proveniente da una fonte interna al club viola. Voci che però fanno discutere i tifosi. Non è un mistero, infatti, che Renzi vanti legami e rapporti di vecchia data in Arabia Saudita e non sono pochi i fan della Fiorentina che si augurano che un domani un fondo mediorientale possa davvero rilevare il club. E Ranucci? Tirato in ballo da Renzi, smentito dal club viola, il conduttore di Report ha invece confermato tutto a Chesarà:

Non abbiamo gettato fango, ma abbiamo ricostruito una vicenda confermata dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone.

Insomma, il mistero s’infittisce, proprio mentre la squadra di Italiano è impegnata nella difficile trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, dove riscattare il ko casalingo nel derby con l’Empoli.