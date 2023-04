Report riapre Calciopoli: le intercettazioni tra Bergamo e De Santis infiammano il web

Arrivano nuove anticipazioni della puntata di Report che andrà in onda domani sera: svelata anche una conversazione tra l’arbitro De Santis ed il designatore Bergamo

16-04-2023 12:00

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Calciopoli sembra potersi riaprire ancora una volta. Lo scandalo che creò un vero e proprio terremoto nel calcio italiano nell’estate del 2006 rischia di avere un seguito ancora oggi, almeno sotto il profilo mediatico. A riportare nuove rivelazioni ci pensa una puntata della trasmissione di approfondimento giornalistico della Rai, Report, che andrà in onda domani sera su Rai 3.

Calciopoli, Report riparte dalla famosa chiavetta di Moggi

La puntata di Report di domani sera torna a mettere al centro della discussione lo scandalo Calciopoli e lo fa a partire dalla famosa chiavetta Usb che l’ex dirigente Luciano Moggi consegnò ad Andrea Agnelli nel corso dell’assemblea degli azionisti dello scorso gennaio. “Ho portato le voci di chi è intercettato – dice Moggi alla giornalista di Report – di quello che dicono. Di 170mila intercettazioni solo 25 riguardavano la Juventus”.

Report svela l’intercettazione tra De Santis e Bergamo

Tra le anticipazioni della puntata di lunedì, Report rivela anche un’intercettazione tra l’arbitro De Santis e l’ex designatore Paolo Bergamo. La conversazione risale al 20 aprile del 2005 dopo la gara Juventus-Inter, vinta per 1-0 dai nerazzurri con un gol di Cruz e con De Santis che era stato il fischietto di quel match. De Santis dice: “Comunque Paolo, l’importane è che questa è andata bene, sennò sai che casino che succedeva”.

Report, il tema della nuova puntata su Calciopoli

La trasmissione Report ha svelato con un comunicato quali saranno i temi della puntata di domani che punta ancora una volta i riflettori sullo scandalo Calciopoli, un terremoto sul calcio italiano i cui effetti sembrano non essere ancora svaniti: “Per la prima volta Report – si legge nel comunicato – raccoglie le rivelazioni dei protagonisti di quella vicenda: Moggi, l’allora presidente Figc Franco Carraro, i designatore degli arbitri Paolo Bergamo, l’allora presidente della Lega Calcio Massimo Cellino. Interviste che ricostruiscono un quadro del tutto inedito su quali furono le forze che si misero in moto per scardinare quel sistema di potere”.