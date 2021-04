Retroscena Ibra, la frase esatta detta a Maresca

Ma cosa ha detto davvero Zlatan Ibrahimovic all’arbitro Maresca per meritare il cartellino rosso diretto a Parma? Emergono nuove indiscrezioni dopo quanto dichiarato ieri dal tecnico rossonero Pioli a fine partita. L’allenatore del Milan in conferenza aveva spiegato: “Ho appena parlato con Zlatan; ha discusso con l’arbitro, è durata un po’ di tempo ma non c’è stata alcuna mancanza di rispetto e non l’ha offeso. L’ultima frase che avrebbe detto Ibra, da quanto mi ha detto, è stata: “Allora davvero non ti interessa quello che ti dico io?”

Di Marzio rivela la frase dello svedese

Sul suo sito però Gianluca Di Marzio fornisce un ulteriore contributo che rende più credibile l’equivoco. Stando infatti alla ricostruzione che filtra dal giocatore, alla fine Ibra avrebbe risposto a Maresca “Mi sembra strano che non te ne freghi… (di quello che dico, ndr)”. Tuttavia, invece di ‘Mi sembra strano‘, il direttore di gara avrebbe capito ‘Sei un bastardo’. Da qui, la decisione dell’espulsione.

Le reazioni dei tifosi sui social

I social sono inondati dalle reazioni dei tifosi all’episodio: “Quando dicono che ora gli arbitri possono “parlare” questo è il momento di fare il passo decisivo: mandare Maresca in TV” o anche: “Non riesco a spiegarmi l’espulsione di Ibrahimovic, sarei stato meno sorpreso se fosse stato Zlatan a buttare fuori l’Arbitro”. C’è chi ricorda: “Maicon disse “Vai tu, vai tu” al guardalinee che in modo arrogante gli aveva detto: “Vada via” e prese 2 giornate senza crociate in sua difesa” e infine: “C’è il video in cui si sente che viene espulso per aver detto “sembra strano eh”, non è questione di farlo santo, è che per una volta non ha davvero fatto nulla ed è folle negarlo”.

SPORTEVAI | 11-04-2021 08:48