Retroscena su Kvaratskhelia, la Juve si mangia le mani: l'aveva preso

22-08-2022 08:28

Per Spalletti deve ancora migliorare, ha potenzialità inespresse e dovrebbe dosarsi nel tentativo di andar via in dribbling saltando l’uomo ma se il buongiorno di vede dalle prime due giornate il campionato italiano e soprattutto il Napoli hanno trovato una nuova stella. Kvaratskhelia ha stregato tutti con 3 gol in due gare e la prova di ieri l’ha incoronato nuovo re del “Maradona“. Due gol strepitosi, il primo con un tiro a giro che ha mandato definitivamente in soffitta i (pochi) rimpianti per Insigne e il secondo con sterzata, dribbling e botta nell’angolino che hanno fatto impazzire i tifosi.

Kvaratskhelia devastante, Napoli pazza del suo nuovo re

Prestazione devastante quella del georgiano, preso a cifre irrisorie rispetto a tanti altri campioni:: raramente un giovane straniero all’esordio aveva avuto un simile impatto sul calcio italiano, bisogna forse risalire ai tempi di Kakà e – per restare a Napoli – a quelli di Lavezzi.

Kvaratskhelia era stato già bloccato dalla Juve l’anno scorso

A rendere ancora più eccitante per i tifosi napoletani la storia del nuovo idolo di Fuorigrotta è il retroscena che rivela Niccolò Schira. L’esperto di mercato scrive su twitter: “Retroscena – Napoli si gode il colpaccio Kvaratskhelia pagato appena €10M. Un’intuizione vincente della coppia Giuntoli-Pompilio che l’avevano bloccato già a fine gennaio. A maggio 2021 era vicino alla Juventus: Paratici lo stava chiudendo ma poi ci fu ribaltone dirigenziale”

“La Juventus aveva trovato l’accordo con il procuratore di Kvaratskhelia e stava chiudendo un anno fa. Poi con l’addio di Paratici sono cambiate le strategie bianconere (estate 2021). Anche il Milan l’ha seguito, ma avendo già Leao in quel ruolo hanno fatto altre scelte”.

I tifosi della Juve sarcastici: Kvaratskhelia avrebbe fatto il terzino

Fioccano reazioni sarcastiche da parte dei tifosi della Juve: “sarebbe stato un ottimo terzino sinistro con Allegri. 6-7 presenze e poi prestito al Bologna o alla Cremonese in B”, oppure: “Potrei anche rosicare ma tanto se fosse venuto alla Juve ora sarebbe in prestito al Genoa quindi dormo serenamente” e ancora: “Avrebbe fatto la fine di Kulusevski“.

C’è chi scrive: “Vabbè da noi avrebbe dovuto aspettare 2 mesi per ambientamento e per imparare a difendere e poi dopo averlo bruciato nell’entusiamo e nel carattere avrebbe giocato”, oppure: “è dai tempi di Pogba che non arriva uno semisconosciuto che si rivela un fenomeno. Questo vuol dire che abbiamo un ottimo scouting, perché gli Haaland etc li abbiamo adocchiati, che però non viene preso abbastanza in considerazione dai chi poi fa il mercato”.

La gioia dei tifosi del Napoli per le magie di Kvaratskhelia

A Napoli invece si sogna. Il web esplode di lodi e dichiarazioni d’amore per Kvaratskhelia: “È un fuoriclasse. Deve potenziarsi fisicamente, dicono. Non credo che abbia bisogno di troppa palestra. Basta lasciarlo volare” e infine: “Scovarlo… Portarlo a casa… Farlo esordire e gustare tre gol in due partite nelle due ufficiali…. Siamo di fronte ad un fenomeno..”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE