Ricciardo: "Norris? E' lui il più esperto..."

Il neo pilota della McLaren Ricciardo ha parlato del suo rapporto con il giovane compagno di squadra Norris: “È divertente – ha spiegato al sito GPFans.com – io sono certamente il più esperto in termini di F1, essendo questa la mia 11esima stagione. Ma in McLaren il più esperto è Lando”.

“Sicuramente ci sono alcune cose che posso imparare da lui, in particolare all’interno del team stesso, nell’integrazione nella famiglia McLaren. Sono sempre abbastanza aperto di mente, so che ogni pilota ha fiducia in se stesso e nelle proprie capacità. Io sono molto fiducioso come individuo, ma sono anche di mentalità aperta. Se c’è qualcosa che posso prendere da Lando e usarla per migliorare me stesso, allora ovviamente cercherò di imparare il più possibile”.

OMNISPORT | 27-02-2021 20:28