Ricciardo: "Verstappen è il migliore? Sì, ma dopo di me!"

30-11-2021 20:00

Per poco meno di tre anni, dal Gran Premio di Spagna 2016 vinto dall’olandese al suo debutto nella scuderia a tutto il 2018, Daniel Ricciardo e Max Verstappen sono stati compagni di squadra nella Red Bull. Il loro rapporto, diversamente da quello in Mercedes tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton, è sempre stato buonissimo e la loro rivalità sempre sana.

Dal 2019 in poi Ricciardo ha guidato vetture meno competitive, Renault e, da quest’anno, McLaren, ma malgrado la comprensibile frustrazione per la mancanza di risultati, con l’eccezione della vittoria di quest’anno a Monza, ha sempre rivolto attestati di stima nei confronti di Max e in un’intervista a racingnews365.com si è detto sicuro che il suo ex compagno di squadra vincerà presto il campionato del mondo di Formula 1.

“Se non sarà quest’anno, penso che sia inevitabile che prima o poi vinca un titolo mondiale. Non voglio dire che sia una cosa facile da raggiungere, ma penso che lui abbia tutte le caratteristiche per farlo. Anche il suo modo di correre è bello, mi piace che vada a cercare i varchi. Vedo molte somiglianze tra di noi nello stile”.

Poi Daniel ha fatto una battuta nel suo tipico stile su chi possa essere il migliore tra Hamilton e Verstappen: “Fino al giorno in cui mi fermerò crederò sempre di essere io il migliore, penso che il giorno in cui smetterò di correre sarà quello in cui non crederò più di essere il miglior pilota. Max è il secondo migliore? Sì, probabilmente“.

