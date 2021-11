Ricky Alvarez dice basta: l'ex Inter abbandona il calcio a 33 anni

30-11-2021 17:12

Ricky Alvarez lascia il calcio giocato. Sembra deciso il futuro del trentatreenne argentino ex Inter, attualmente in forza al Velez

L’ultima gara giocata da Alvarez risale allo scorso 8 agosto, quando è sceso in campo per meno di dieci minuti nella vittoria ottenuta contro il Lanus.

Dietro alla decisione dell’argentino ci sono i reiterati problemi fisici che hanno minato la sua continuità nel corso della sua carriera.

Ricky Alvarez è arrivato all’Inter nel 2011 proprio dal Velez, accolto in Italia come uno dei talenti più puri del calcio argentino.

Le cose in nerazzurro sono andate meno bene del previsto, cosa che lo ha portato ad accettare prima l’offerta del Sunderland per poi tornare in Serie A grazie alla Sampdoria.

Nel 2020 il ritorno al Velez, con il quale disputerà la sua ultima partita da professionista prima di dire basta.

OMNISPORT