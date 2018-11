Rigore alla Fiorentina, il sarcasmo social della Roma

La Roma non ha proprio digerito il rigore concesso alla Fiorentina nel match giocato sabato allo stadio Franchi e lo ha evidenziato una volta ancora via Twitter, pubblicando un intervento social che non lascia spazio a fraintendimenti.

Il post mostra quattro fermi immagine dell'azione terminata con il contatto tra Giovanni Simeone e il numero uno giallorosso Robin Olsen e che l'arbitro Banti di Livorno ha valutato come un fallo da rigore (poi trasformato dal dischetto da Jordan Veretout).

"Fallo di guancia?", è stato il sarcastico commento del canale ufficiale della Roma, che a queste tre parole ha associato un emoticon che rappresenta proprio le guance nell'atto di schioccare un bacio.

"Non ho mai parlato dell'arbitro e non voglio farlo, lui non è responsabile perché in campo è difficile, ma c’è il Var che io difendo a oltranza e va usato, il rigore non c'era", aveva commentato a caldo il direttore sportivo capitolino Monchi.

SPORTAL.IT | 04-11-2018 22:05