Rimonta Sassuolo, Spal ancora ko

Il Sassuolo batte in rimonta la Spal per 2-1 e prosegue il suo gran momento, affossando ancora di più, dall'altra parte, le speranze di salvezza della Spal. Dieci punti nelle ultime quattro partite per gli uomini di De Zerbi, per i quali è decisivo, ancora una volta, Jeremie Boga.

La Spal riesce a passare in vantaggio grazie al nuovo arrivato Kevin Bonifazi, bravo a sfruttare un'uscita incerta di Consigli al 23'. Gli uomini di Semplici, però, arretrano troppo il loro baricentro nella seconda frazione di gioco, e consentono a quelli di De Zerbi di pareggiare grazie a un ingenuo fallo in area di Tomovic su Boga al 65': Caputo non fallisce dal dischetto e firma l'1-1.

Il Sassuolo continua ad attaccare dopo il gol del pari, ma il match sembra dover terminare in parità. Al 90', però, un gran cross di Berardi trova libero in area il solito determinante Boga, che approfitta della marcatura mancata da parte di Strefezza e supera con un bel colpo di testa Berisha per il 2-1 finale.

In classifica, la Spal resta all'ultimo posto a quota 15 punti, 4 meno del Lecce (che però deve ancora giocare in questa giornata). Il Sassuolo, invece, è dodicesimo a quota 29, ma i punti dal sesto posto che varrebbe un posto in Europa League sono solo 5.

SPORTAL.IT | 09-02-2020 14:41