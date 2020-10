Rimpianto Moses: il Chelsea lo mette ai margini

Il ritorno al Chelsea di Victor Moses non si preannuncia facile. Entrato nell’ultimo anno di contratto, l’ex Inter, quest’anno non è mai stato coinvolto nemmeno in Coppa di Lega. E ora è stato escluso anche dalla lista per la Champions League.

I Blues hanno comunicato ieri i giocatori a disposizione di Lampard. L’esterno nigeriano fa parte degli esclusi, insieme a Danny Drinkwater, Rahman Baba e Charly Musonda, più il quarto portiere Baxter.

Con l’Inter Moses ha giocato 20 partite totali, 7 da titolare, senza mai trovare il gol, ma riuscendo a fornire cinque assist. Lo aveva voluto Antonio Conte per rinforzare gli esterni. Si era anche parlato di un suo ritorno in nerazzurro nell’ultima sessione, poi tramontata.

Il contratto di Moses con il Chelsea scade il 30 giugno 2021. L’ultima presenza con i Blues risale all’ottobre 2018. La possibilità di una partenza nei prossimi giorni verso Russia o Portogallo, mercati ancora aperti, o verso le serie minori inglesi, oppure nel mercato che riaprirà gennaio.

OMNISPORT | 08-10-2020 10:59