Rins: "Voglio riportare la Honda al top"

Il centauro spagnolo: "Voglio sviluppare la moto e di adattarmi a un nuovo team".

03-02-2023 21:58

Alex Rins si prepara alla sua prima stagione alla Honda. In un’intervista a margine di un evento, il pilota ex Suzuki è pronto a dire la sua con il team LCR: “Vedo questa stagione come una grande sfida. La mia sfida è quella di riportare la Honda al top, di sviluppare la moto e di adattarmi a un nuovo team. Sarà una stagione in cui sarò chiamato a crescere sotto tutti i punti di vista”.

“Sono sicuro che ci saranno grandi cambiamenti, anche grazie alla sua presenza di Ken Kawauchi. Spero che tra i commenti di Marquez, di Mir e i miei, possiamo tornare a rendere la Honda una moto competitiva”.