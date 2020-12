Rinviata Villarreal-Qarabag: focolaio da Covid tra gli azeri

Il Coronavirus non lascia scampo al mondo del calcio: l’ultimo caso riguarda l’Europa League e il rinvio di una delle due partite valide per la sesta giornata del girone I.

Come comunicato dal Villarreal, è stata rinviata la gara che avrebbe visto in campo gli spagnoli e il Qarabag: decisiva la nascita di un focolaio all’interno della squadra azera, impossibilitata a prendere parte all’incontro con il numero minimo di giocatori necessario per rispettare l’impegno europeo. “La partita tra Villarreal e Qarabag, valida per la sesta giornata del girone I di Europa League, in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21 all’Estadio de la Ceramica, è stata rinviata in quanto gli azeri non dispongono del numero minimo di giocatori disponibili, a causa delle positività al Covid-19 emerse nella squadra. La UEFA si metterà in contatto con entrambi i club, valuterà la situazione e proporrà una soluzione nei prossimi giorni”.

C’è il rischio che alla fine la UEFA decida di assegnare il 3-0 a tavolino in favore del Villarreal, che comunque non altererebbe gli equilibri del raggruppamento: gli spagnoli sono già certi della qualificazione ai sedicesimi attraverso il primo posto, mentre il Qarabag non potrebbe far meglio dell’ultima posizione attuale.

OMNISPORT | 08-12-2020 19:34