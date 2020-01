Rinvio Varese-Virtus, polemica per la nuova data

La Pallacanestro Varese ha reagito con una nota polemica alla decisione, da parte della Legabasket, di spostare il match della Enerxenia Arena contro la Segafredo Virtus Bologna a giovedì 27 febbraio, alle ore 20:30.

Questo il comunicato della società varesina: "Pallacanestro Varese prende atto della decisione di Legabasket e la accetta nonostante le persistenti richieste da parte del club biancorosso di non disputare la suddetta partita in un giorno infrasettimanale e di salvaguardare la possibilità per tutti i tifosi ed abbonati di assistere senza problemi ad una gara dal forte richiamo. La società dieci volte campione d’Italia si augura che in futuro Legabasket riuscirà a pianificare al meglio la programmazione del campionato, tenendo conto di tutti i possibili impegni ed esigenze delle squadre associate".

L'incontro era inizialmente programmato per il 9 febbraio, ma il rinvio si è reso necessario vista la contemporanea partecipazione dei bolognesi alla Coppa Intercontinentale.

SPORTAL.IT | 23-01-2020 19:42