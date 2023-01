Riparte la Bundesliga, il Bayern Monaco frena a Lipsia

20-01-2023 22:58

Non arriva la prima vittoria di Yann Sommer in maglia Bayern Monaco: il RB Lipsia, terzo della classe, ferma difatti i ragazzi di Nagelsmann (fermati dal palo in occasione del tentativo di Gnabri deviato da Gvardiol) sull’1-1, a Choupo-Moting (37′, destro al volo) replica nella ripresa Halstenberg e l’assedio non regala la soddisfazione da tre punti nonostante gli ingressi di Coman e Muller, perché i detentori del titolo sono appesantiti e domani rischiano di ritrovarsi il Friburgo a -2.

Questo il programma di domani:

Bochum-Hertha Berlino

Eintracht-Schalke

Stoccarda-Mainz

Union Berlino-Hoffenheim

Wolfsburg-Friburgo

Colonia-Werder Brema

In campo domenica:

Borussia Dortmund-Augsburg

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

Classifica:

Bayern 35

Friburgo 30

Lipsia 29

Eintracht 27

Union Berlino 27

Dortmund 25

Wolfsburg 23

Borussia Monchengladbach 22

Werder Brema 21

Mainz 19

Hoffenheim 18

Leverkusen 18

Colonia 17

Augsburg 15

Hertha 14

Stoccarda 14

Bochum 13

Schalke 9