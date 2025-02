Taranto, agonia senza fine: derby al Foggia. Pokerissimo Giugliano, sprint Gubbio

Si sono disputati 3 anticipi in Lega Pro: prosegue il calvario del Taranto dei ragazzini (0-3 col Foggia), vittorie per Gubbio e Giugliano

Si sono disputati ieri 3 anticipi della 27^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone B vittoria del Gubbio ai danni del Pineto (2-1), nel girone C prosegue l’agonia del Taranto dei ragazzini: il derby a porte chiuse se lo aggiudica il Foggia (0-3). Nell’altro incontro pokerissimo del Giugliano al Latina (5-2).

Lega Pro, 27^ giornata, i risultati del girone B

Nell’unico anticipo del girone B, il Gubbio è tornato al successo dopo 3 pareggi di fila, battendo il Pineto a domicilio. Quinto risultato utile consecutivo per gli umbri, avanti già al 2’ con un gol di Tommasini. Pareggio del Pineto al 24’, ad opera di Schirone, ma nella ripresa un’autorete di De Santis spiana la strada al Gubbio, che fa irruzione in zona playoff a 34 punti, 4 in meno degli abruzzesi.

Lega Pro, 27^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, continua l’umiliazione per il Taranto imbottito di ragazzini, molti dei quali non ancora maggiorenni. A Francavilla Fontana (indisponibile lo Iacovone di Taranto oggetto di restyling per i Giochi del Mediterraneo), senza pubblico, il Foggia si è imposto con un agevole 3-0, evitando di aggravare il passivo dell’avversario nella ripresa: a segno Emmausso (19’), Salines (32’) e Silvestro (42’).

Per il Taranto potrebbe essere stata l’ultima partita della stagione: se entro il 17 febbraio la società non dovesse pagare le ultime mensilità, gli arretrati, i contributi e le indennità ai tesserati (in sciopero da settimane), si spalancherebbero le porte della radiazione con la conseguente esclusione dal campionato. Il Foggia, invece, rivede i playoff e si allontana nuovamente dalla zona calda della classifica.

Nell’altro anticipo, il Giugliano si è sbarazzato del Latina con un pesantissimo 5-2, approfittando delle tante assenze tra le fila pontine. Gara già in discesa nel primo tempo per le reti di Padula (12’) e Del Sole (43’). Nella ripresa i campani hanno dilagato segnando ancora con Peluso (15’) e D’Agostino (29’), quindi il gol di Petermann (32’) per il Latina, il 5-1 di Nepi al 90’ e il definitivo 5-2 di Berman nel recupero.

Lega Pro, 27^ giornata, il programma di oggi

Oggi si disputeranno altre 10 gare della 27^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A sono in programma 5 anticipi: alle 15 si giocheranno Alcione Milano-Arzignano, Pergolettese-Novara, Pro Patria-Union Clodiense e Pro Vercelli-Triestina. Alle 17.30 tocca a Renate-Lecco.

Nel girone B, esordio per Mauro Tassotti sulla panchina del Milan Futuro in qualità di vice Bonera: i rossoneri sono attesi alle 15 sul campo della Pianese. Alle 17.30 si disputeranno Pontedera-Carpi e Vis Pesaro-Sestri Levante. Nel girone C debutto casalingo per Michele Pazienza sulla panchina del Benevento atteso dal confronto con il Messina (ore 15). Alle 17.30 c’è Cavese-Picerno.