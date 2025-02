Il Foggia non ha più bomber, arriva il ko: debutto felice con l’Ascoli per Cudini

Quattro anticipi ieri in serie C: vincono Ascoli (debutto fortunato per Cudini) e Vis Pesaro, il Foggia cade a Giugliano, 1-1 tra Cavese e Altamura

Si sono disputate ieri le prime quattro gare della 25^ giornata del campionato di Lega Pro. Due anticipi nel girone B, con le vittorie dell’Ascoli (2-1 al Carpi) e della Vis Pesaro (1-0 al Campobasso) e altrettanti nel girone C: sorride il Giugliano (2-1 al Foggia), termina in parità Cavese-Team Altamura (1-1).

Lega Pro, anticipi 25^ giornata, girone B

Due debutti in panchina nel girone B, uno fortunato, quello di Mirko Cudini neo-tecnico dell’Ascoli (ha preso il posto di Domenico Di Carlo, allontanato via social dal presidente Pulcinelli dopo il ko con la Lucchese); l’altro sfortunato, con il Campobasso che rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria nonostante l’arrivo di Fabio Prosperi in sostituzione di Piero Braglia.

L’Ascoli ha battuto 2-1 il Carpi tornando al successo dopo un mese e mezzo di astinenza da tre punti. Ha aperto le danze Varone, nella ripresa ha raddoppiato Carpani, appena tornato in bianconero. Nel finale il rigore di Cortesi, assegnato per un fallo di mano di Curado, a rendere soltanto meno pesante il passivo per il Carpi.

Nell’altro anticipo, la Vis Pesaro ha battuto il Campobasso di misura (gol di Neri nel primo tempo) e si è portata al 4° posto in classifica, cogliendo la 3^ vittoria nelle ultime 4 uscite. Ai molisani non è bastato il cambio in panchina: esordio amaro per Prosperi, 12° incontro senza vittorie per i rossoblù sempre più in caduta libera.

Lega Pro, anticipi 25^ giornata, girone C

Nel girone C, prima vittoria del 2025 per il Giugliano, che regola tra le mura amiche un Foggia spuntato in attacco (nel pomeriggio di ieri Jacopo Murano si è trasferito al Crotone, lasciando i satanelli senza un vero riferimento offensivo).

I campani si sbloccano dopo 3 sconfitte di fila: a segno De Rosa, di testa, sull’angolo di Del Sole, momentaneo pareggio di Emmausso nella ripresa (deviazione sottomisura sul lancio di Zunno) e nuovo e definitivo vantaggio del Giugliano ad opera del neo-arrivato Nepi, che concretizza l’azione vincente con un tocco da due passi.

Nell’altro anticipo, il Team Altamura soffre per buona parte della gara contro la Cavese, ma nel finale con Mane pareggia la partita (tiro deviato da Piana, imprendibile per Boffelli). Per i campani a segno Sannipoli, che sfrutta un clamoroso liscio del difensore avversario De Santis, e infila in porta su suggerimento di Barone.

Lega Pro, 25^ giornata, il programma di oggi

Oggi si disputeranno altri 11 incontri della 25^ giornata del campionato di Lega Pro. Sei di questi nel girone A. Alle 15 sono in programma Arzignano-Lecco, Pro Patria-Albinoleffe (debutto di Massimo Sala sulla panchina dei bustocchi), Virtus-Verona-Padova; alle 17.30 si disputeranno Alcione Milano-Caldiero Terme, Renate-Vicenza e Trento-Union Clodiense.

Nel girone B, alle 15 tocca a Spal-Milan Futuro, mentre alle 17.30 c’è Rimini-Perugia. Infine, nel girone C, alle 15 sono in programma Messina-Latina e Trapani-Potenza (esordio di Vincenzo Torrente sulla panchina trapanese); alle 17.30 si gioca Sorrento-Crotone.