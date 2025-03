Il Milan Futuro piange ancora, il Trapani dopo Capuano esonera anche un giocatore

La Juventus Next Gen regola il Foggia e torna in orbita playoff, bene Vis Pesaro e Torres, Antonini show dopo il 5° ko di fila del Trapani

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Si sono disputate ieri 12 gare della 33^ giornata del campionato di Lega Pro. Ancora un tonfo per il Milan Futuro, battuto anche ad Arezzo (espulsi Oddo e Sia nel concitato finale). La Juventus Next Gen si rialza e supera il Foggia. Clamoroso quanto accaduto al Trapani: perde la 5^ partita di fila (2-1 in casa della Cavese) e il presidente Antonini sbotta sui social. Fuori rosa l’esterno Daniele Liotti, espulso ieri, chieste le dimissioni a Vincenzo Torrente.

Lega Pro, 33^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A pesante successo della Giana Erminio contro la Triestina, travolta 3-0. I lombardi riscattano lo stop con l’Arzignano riprendendosi il 7° posto in attesa delle gare di oggi; per gli alabardati sfuma la possibilità di uscire temporaneamente dalla zona playout. A segno Colombara (dopo soli 2’ di gioco), De Maria (al 21’) e Ballabio (al 36’ della ripresa).

Il Renate supera l’Union Clodiense ormai a un passo dalla retrocessione in Serie D dopo un solo anno tra i professionisti. Apre Spedalieri nel primo tempo, Firenze pareggia dal dischetto al 21’ della ripresa, ma 4’ più tardi il Renate trova il gol vittoria con Delcarro (6° posto per i nerazzurri, 13 punti nelle ultime 5 giornate).

La Pro Vercelli rafforza l’ipotesi salvezza diretta grazie al blitz sul campo dell’Alcione Milano, al 2° stop di fila: 2-1 per i piemontesi, che la sbloccano con Iezzi nel primo tempo, raddoppiano con Comi in apertura di seconda frazione e soffrono nel finale per la rete di Pirola.

Lega Pro, 33^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B, Torres e Vis Pesaro riprendono a correre (sardi reduci da un solo punto nelle ultime 4 uscite). Al “Vanni Sanna” il Rimini si arrende: autogol di Megelaitis e raddoppio di Diakite, tutto in 2’ a inizio ripresa. A Pesaro, la Vis si impone nelle battute finali su una Pianese ridotta in 10 (espulso Nicoli, al 17’ del secondo tempo, sul risultato di 0-0). Al 90’ il siluro di Di Paola dai 30 metri beffa Boer, che s’arrende pure a Orellana in pieno recupero.

In caduta libera il Milan Futuro, sconfitto anche ad Arezzo (l’ultima vittoria risale a inizio febbraio contro la Spal). I rossoneri, sottotono e abulici, cedono nella ripresa (gol di Pattarello al 29′). Al 96′ pareggia Sia, ma il gol viene annullato per fuorigioco (espulso l’attaccante per proteste, poco prima era stato cacciato Oddo, ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina del Milan Futuro).

Il Campobasso ribalta e stende il Carpi in una gara condizionata dalla lunga pausa del primo tempo, per soccorrere un tifoso molisano vittima di un malore. Non basta agli ospiti la rete di Figoli, perché Prosperi indovina i cambi e con Riccardo Forte trova il pareggio a 10’ dalla fine. Al 43’, Pierno si fa trovare pronto sotto porta sfruttando una svirgolata del difensore emiliano Zagnoni. Sono terminate sull’1-1, Legnago-Lucchese (vantaggio ospite con Magnaghi, pareggio dei veneti con Ampollini) e Pontedera-Ascoli (apre Corona per i toscani, pareggia il subentrato Gagliardi nel finale).

Lega Pro, 33^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, il Trapani perde pure a Cava de’ Tirreni e incassa il 5° ko di fila. Granata in 10 uomini già all’11’ del primo tempo (manata di Liotti a Vitale). Nonostante l’inferiorità numerica, nella ripresa il Trapani passa con Carraro, ma è un fuoco di paglia: la Cavese pareggia con Fella e al 90’ – dopo essere rimasta a sua volta in 10 per il rosso a Piana – vince la partita grazie al gol di Loreto. Campani aritmeticamente salvi e in corsa per i playoff.

Sui social si scatena la rabbia del presidente del Trapani, Valerio Antonini, che annuncia una punizione severa nei confronti di Liotti (multa ed esclusione dalla rosa): “Scandaloso farsi espellere in questa maniera. Gravissima mancanza di rispetto verso società e compagni di squadra in una partita così importante”, ha commentato su X.

Non è andata meglio a Vincenzo Torrente, praticamente messo alla porta (sarebbe il 4° allenatore a salutare il Trapani in questa stagione). Antonini vorrebbe evitare l’esonero e un altro bagno di sangue: “Credo che un allenatore ma prima di tutto un uomo che conduce la squadra in questo modo sommando solamente sconfitte indecorose debba avere il coraggio di ammettere che ha fallito. Ed andarsene. Fai la scelta giusta. Per tutti”, gli ha scritto su X. Si attende nelle prossime ore la decisione di Torrente.

Si rilancia la Juventus Next Gen, che aggancia il treno spareggi battendo 2-0 un Foggia in caduta libera (3 sconfitte di fila). Tutto facile per i bianconeri di Brambilla, che si vendica dell’esonero subito a Foggia, esultando per le reti di Amaradio e Afena-Gyan. Errore dal dischetto di Pietrelli (alto) sul 2-0. Termina in parità Sorrento-Latina: accade tutto nella ripresa, vantaggio dei costieri con un pallonetto di Guadagni da oltre 40 metri, Saccani evita la sconfitta ai suoi alla mezzora.

Lega Pro, 33^ giornata, le gare di oggi

Si giocano oggi altre 13 gare della 33^ giornata del campionato di Lega Pro. Sei di queste nel girone A. Alle 12.30 inaugura la domenica Pergolettese-Arzignano. Alle 15 si disputano Feralpisalò-Trento e Novara-Padova. Alle 17.30 tocca ad Albinoleffe-Lumezzane, Vicenza-Caldiero Terme e Virtus Verona-Lecco.

Nel girone B c’è attesa per il derby Ternana-Perugia. Sempre alle 15 in campo la capolista Entella a Gubbio e il Pescara a Sestri Levante. Alle 17.30 c’è Pineto-Spal. Nel girone C, il lunch match delle 12.30 tra Catania e Crotone promette scintille. Alle 15 si disputano Giugliano-Messina e Monopoli-Casertana.

Domani sera il turno si chiude con i due posticipi del girone C, alle 20.30: Avellino-Potenza e Benevento-Picerno. Riposano la capolista Cerignola (per l’esclusione del Taranto) e l’Altamura (per il forfait della Turris).