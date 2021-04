Ritorno al passato per Juve e Napoli: e i tifosi sognano

Serata nostalgia davanti ai teleschermi per i tifosi di Juventus e Napoli. Le due semifinali di Europa League hanno esaltato alcuni vecchi protagonisti con le maglie delle due squadre, scatenando emozioni e provocando qualche lacrimuccia. In più, i rumors di mercato e le notizie dell’ultim’ora indicano come sempre più probabile un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera, magari in compagnia di un dirigente che ha fatto le fortune recenti del club.

Juve, visto Pogba?

“Vedova per sempre di Paul Pogba“, si professa su Twitter una tifosa juventina. “Dove sei finito amore?! Come, non ci sei più? E ti dico che mi manchi! Se vuoi ti dico cosa mi manca! Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me Adesso che non ci sei più.. non so se… ti ricordi di me!?!”, è la dedica di un tifoso al francese parafrasando i versi dell’ultimo successo di Madame. Anche se qualcuno obietta: “Addio Pogba. Se c’erano delle possibilità di rivederti con la nostra maglia il prossimo anno, dopo questa partita le abbiamo perse”. Il gol e l’ottima prestazione contro la Roma, infatti, potrebbero indurre il Manchester United a prolungare il contratto col centrocampista: le discussioni col sempre più indaffarato Raiola sono in corso.

La Signora e le voci su Allegri

Più concrete le possibilità di ritorno per Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, desideroso di tornare in pista dopo due anni sabbatici, è stato avvistato a Torino. Ma per la Juve si parla anche di un possibile ritorno di Marotta, anche se a occuparsi in prima persona del mercato potrebbe essere l’attuale ds del Napoli Giuntoli. “L’importante è che vadano via quei tre che negli ultimi anni stanno combinando solo guai: Agnelli, Nedved e Paratici“, sentenzia un tifoso su Facebook. “Ma la smettiamo con queste minestre riscaldate?”, chiede polemicamente un supporter bianconero. “Allegri e Marotta? Magari. Visto dove siamo finiti io non farei tanto lo schizzinoso”, dissente un altro.

Napoli, operazione nostalgia

A scatenare “l’effetto nostalgia” a Napoli sono stati invece i gol di Albiol in Villarreal-Arsenal e soprattutto di Cavani in Manchester United-Roma. “Un po’ di Napoli in questa serata di Europa League con i gol di Cavani e Albiol…nostalgia canaglia…”, scrive malinconico il giornalista-tifoso Carlo Alvino. “Io rimpiango più Albiol che Cavani“, fa sapere un tifoso. “Mi sono illuso tante volte che tornasse il Matador. Sarebbe stato un affare. Peccato perché avremmo uno scudetto in più”, sottolinea un altro supporter azzurro. “Ma Cavani chi, quello che 4-5 anni fa De Laurentiis definì ormai vecchio?”, punge un altro utente.

SPORTEVAI | 30-04-2021 09:46