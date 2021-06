Ritorno di fiamma per la Juve, ma sul web è bufera

Il vertice tra Allegri e Agnelli dei giorni scorsi ha gettato le basi per la nascita della nuova Juventus. In attesa che si chiarisca la questione delle sanzioni Uefa e che si definisca la posizione di qualche big in bilico – la situazione più controversa è sempre quella di Ronaldo – tra le suggestioni vecchie e nuove di mercato rispunta un nome più volte accostato in passato al club bianconero: quello di Edin Dzeko. Il bomber bosniaco della Roma è da sempre un vecchio pallino di Massimiliano Allegri e sembra proprio che la Vecchia Signora intenda tornare alla carica per portarlo a Torino.

Juve su Dzeko: pronto biennale da 5 milioni a stagione

A fare il punto della situazione sull’attaccante è il Corriere dello Sport, secondo cui Dzeko sarebbe la spalla ideale di Cr7 e di Dybala. Per il quotidiano sportivo della Capitale Allegri ha individuato proprio nel bosniaco il rinforzo ideale per il reparto avanzato bianconero. Il giocatore, che ha il contratto in scadenza alla Roma nel 2022, potrebbe fare le valigie in anticipo a fronte di un biennale da cinque milioni netti a stagione. La Roma, però, non intende lasciarlo partire gratis e chiede a sua volta un corrispettivo economico.

Dzeko alla Juve? Tifosi scettici

Ma cosa ne pensano i tifosi dell’eventuale colpo Dzeko? “Stai a vedere come facciamo questo capolavoro: 7-8 milioni alla Roma per prendere Dzeko e Ronaldo via gratis”, è la pessimistica previsione di un supporter. “Cinque milioni per un 35enne? Ma sono pazzi?”, si chiede un altro tifoso. E ancora: “Ma dai, spero si siano sbagliati: il bosniaco da prendere è Pjanic, non Dzeko“. Oppure: “Spalla di Ronaldo e Dybala che non rimarranno mai entrambi alla Juve“. Fioccano altri commenti, quasi tutti negativi: “Ecco la famosa linea verde del nuovo corso Juve“, o ancora: “Ma non esistono altri giocatori? Ogni anno il tormentone Dzeko?”. Ma c’è anche chi approva: “Io invece penso che avere in panchina uno come Dzeko sia molto utile specie per vincere quelle partite sporche tipo quest’anno con Benevento e Crotone“.

SPORTEVAI | 08-06-2021 11:00