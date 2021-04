Ritorno possibile in panchina, tifosi della Juve in delirio

Se il possibile ritorno di Massimiliano Allegri apre il cuore alla speranza di molti tifosi della Juve di tornare subito competitivi per scudetto e Champions, c’è un’altra ipotesi che fa sognare. Ad alimentarla, insieme ai rumors che ciclicamente lo vorrebbero sul punto di tornare in Italia, è stato proprio il diretto interessato nel corso di un siparietto con l’amico Del Piero a Sky Sport.

Juve, l’apertura di Zidane

Stiamo parlando naturalmente di Zinedine Zidane, vecchio idolo dei sostenitori della Vecchia Signora. Dopo il 3-1 al Liverpool nell’andata dei quarti di finale di Champions League, il tecnico del Real Madrid ha rivolto parole al miele nei confronti della Juventus, lasciando la porta aperta a un clamoroso ritorno: “L’Italia è sempre stata nel mio cuore, la Juventus per me è sempre stata importante. Se torno in Italia? Non lo so, vediamo, per ora sono qui”. Come ai bei tempi in cui era calciatore, Zizou ha raccolto un assist al bacio dell’amico Del Piero; la significatività delle sue dichiarazioni, però, rimane piuttosto alta, al punto da solleticare la fantasia di molti juventini.

Zidane alla Juve? Le reazioni

“Ritorna Zizou ti prego”, scrive un tifoso speranzoso. “Caro Zizou aiutaci tu”, è la preghiera in rima di un altro supporter. “Ma avete visto come gioca il Real? Ha distrutto sia l’Atalanta e sia il Liverpool. Passaggi precisi, gioco in velocità. Noi siamo lontani anni luce, mi veniva da piangere. Noi siamo le macerie di una squadra di calcio e di una società che non c’è più”, è la considerazione nostalgica di un sostenitore deluso. Ma se per molti il ritorno di Zidane potrebbe essere una prospettiva concreta, c’è anche chi invita a non farsi troppe illusioni: “Cosa volete che dica, no la Juve non m’interessa? Zidane con questa dirigenza e squadra non verrà mai alla Juve“.

