Rivelato il retroscena dell'incontro Allegri-Psg, tifosi scatenati sul web

Cosa c’è dietro quella fotografia che in poche ore ha mandato in tilt radio-mercato? Massimiliano Allegri, sguardo sereno e braccia conserte, immortalato assieme al ds del Psg Luis Campos all’uscita di un lussuoso albergo di Montecarlo, l’Hotel de Paris (il costo delle camere oscilla fra i 1.100 e i 1.900 euro a notte) vuol dire qualcosa? E’ un indizio di mercato? Possibile che l’allenatore della Juve dopo un solo anno stia pensando alla fuga per andare a lavorare con Messi e Mbappè?

Allegri e Campos sono amici da anni

Il retroscena viene rivelato sui quotidiani. Su Tuttosport si legge: «Sono semplicemente buoni amici e nel Principato si vedono spesso», raccontano fonti vicino all’allenatore e la società. Negli alberghi del calciomercato, Campos incontra spesso anche Cherubini, come capitato di recente. Il Corriere della Sera ricorda che il direttore dell’area tecnica del Psg ha nell’hotel a 5 stelle di Monaco una delle sue basi operative e che con Allegri si conoscono da tempo e sono in buoni rapporti.

Campos suggerì Allegri al Real Madrid

Del resto fu Campos, da consigliere di Florentino Perez, a suggerire lo scorso anno al Real Madrid l’ingaggio di Allegri. E ora il manager, che ha da poco ufficialmente raccolto l’eredità di Leonardo è alla disperata ricerca di un tecnico. E’ stata sondata – secondo il Corriere della Sera- la disponibilità di Allegri che, legato alla Juventus fino al 30 giugno del 2025 con stipendio da oltre 7 milioni a stagione, ha ascoltato ma poi nicchiato sulla proposta, nonostante aspetti risposte più convincenti sul mercato dalla sua Juventus.

I tifosi non credono ad Allegri allenatore del Psg

Sul web la notizia ancora fa discutere: “Tranquillo che Max non si schioda da Torino, ha un contratto d’oro e una stampa che se lo coccola, chi glielo fa fare ad andare via? Dove trova delle condizioni più favorevoli?” oppure: “Ma figurati se se ne va. Dove trova dei giornalisti così asserviti che gli lasciano dire le peggio stupidaggini senza ribattere? Tifosi che lo difendono nonostante evidente fallimento?”

C’è chi scrive: “Se prendono Allegri, tempo 3 secondi che Neymar, Messi e Mbappe chiedono la cessione” ma anche: “aggiungerei che Pogba non ha ancora firmato, che ha allenato Cristiano e gli manca Messi, che pecunia non olet e che il qatariota gradirebbe uno sgarbo così ad Agnelli!” e poi: “Se ha rifiutato il PSG, sappiamo già il nome dei vincitori della prossima Champions!” e infine: “Sono amici si conoscono da anni ed Allegri è in vacanza a Montecarlo, dove sarebbe il problema?”

