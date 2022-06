Allegri, contatto con il Psg a Montecarlo? Juve in allarme

14-06-2022 19:27

In un pomeriggio apparentemente qualunque di tarda primavera, il ciclone Allegri irrompe sul calciomercato. Il tecnico della Juventus è stato infatti protagonista di uno scatto rubato che lo ritrae a Montecarlo insieme a Luis Campos, neo responsabile dell’area tecnica del Paris Saint-Germain.

Allegri, la foto “sospetta” a Montecarlo con il neo direttore sportivo del Psg

La foto, pubblicata dall’account Twitter di ‘Le Source Parisien’ e che ritrae i due fuori dall’Hotel de Paris, lussuoso 5 stelle di Monaco, è immediatamente diventata virale sui social, facendo scattare l’hashtag “Allegri” al vertice dei trend topics.

Soprattutto, l’istantanea ha scatenato dubbi sulla permanenza del tecnico livornese sulla panchina della Juventus, alla quale Allegri, tornato a Torino nell’estate 2021 due anni dopo l’esonero decretato dalla società dopo la conquista del quinto scudetto consecutivo, è legato da un contratto con scadenza 2024 con ingaggio di 7 milioni netti l’anno.

Psg a caccia di un allenatore: Pochettino verso l’esonero

A scatenare l’inevitabile sillogismo di mercato è stato il fatto che il Paris Saint-Germain è l’unica big del calcio internazionale di fatto ancora senza un allenatore, visto che la sorte di Mauricio Pochettino sembra segnata.

Il tecnico argentino, nonostante la vittoria in Ligue 1 che ha ristabilito la superiorità dei parigini in patria dopo il successo del Lille nel 2021, è in procinto di incassare l’esonero, motivato dal flop in Champions League, dove i francesi sono stati eliminati agli ottavi dal Real Madrid poi campione.

La Juventus e i dubbi di Allegri sul mercato che non decolla

Il sogno del Psg è Zinedine Zidane, che sembra però orientato ad aspettare gli sviluppi sulla panchina della Francia, dove Didier Deschamps potrebbe lasciare dopo il Mondiale in Qatar.

Da qui l’idea Allegri, che secondo le ultime cronache di mercato non sarebbe soddisfatto dell’immobilismo della Juve sul mercato, con l’affare Di Maria che potrebbe sfumare e una rosa ancora non rinforzata dai giocatori di esperienza richiesti dall’allenatore per tornare a lottare per lo scudetto.

