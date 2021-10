Rivelazione Danilo: "Mi ha cercato il Bayern, ma io non volevo"

“Contro il Chelsea è stato uno dei migliori, limitando al massimo le giocate di un cliente scomodo come Marcos Alonso: Danilo è uno dei ‘segreti’ della rinascita della Juventus, tornata finalmente a livelli d’élite dopo un terrificante inizio di stagione.

Intervistato da ‘la Repubblica’, l’esterno brasiliano ha mostrato tutto il suo orgoglio per aver battuto una delle favorite per la vittoria finale della Champions League, come lo status di campione in carica impone.

“Ci è servito per capire dove possiamo arrivare. Dove? Abbiamo battuto i campioni d’Europa in carica, no?”.

L’idea di diventare allenatore dopo il ritiro continua a stuzzicare seriamente Danilo.

“Sì, anche se non ho ancora deciso se lo diventerò davvero. Fino a 5 o 6 anni fa non ci pensavo proprio, oggi è una cosa che ho in testa”.

Infine un retroscena di mercato con protagonista il Bayern Monaco: il ‘no’ della Juventus ha spento sul nascere la trattativa. Decisiva anche la volontà dello stesso giocatore che ha preferito rimanere a Torino.

“Sì, ma non volevo io. E per fortuna non voleva neanche la Juve”.

OMNISPORT | 01-10-2021 14:46