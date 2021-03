Rivoluzione Juve, social furiosi: “Le solite bugie”

Juventus, anno zero. La squadra bianconera si trova a un vero e proprio punto di svolta della sua storia. Dopo nove anni di dominio in Italia, la Vecchia Signora è costretta a cedere il passo in campionato con Inter o Milan che prenderanno il suo posto come campione d’Italia. La sconfitta casalinga con il Benevento sembra lasciar aperta le porte a una vera e propria rivoluzione in casa bianconera.

La rifondazione

Si parla già da tempo di una vera e propria rifondazione per la Juventus. Il gruppo dei veterani composto da Bonucci, Chiellini e Buffon potrebbe essere al passo d’addio per lasciare spazio a giocatori giovani in grado di dare vita a un nuovo ciclo sotto una nuova guida tecnica. Insomma secondo alcune testate come Tuttosport ci si prepara a una tabula rasa in vista della prossima stagione.

“Il progetto della rivoluzione Juventus porterà anche un nuovo capitano. Chiellini verso l’addio, Buffon ha già fatto un passo indietro e si attende che De Ligt maturi l’anzianità giusta per la fascia che potrebbe anche andare l’anno prossimo a Ronaldo”.

Il dubbio dei tifosi

In questi ultimi giorni si è parlato molto della rifondazione juventina ma i tifosi non ci credono, o almeno non tutti. In un mercato come il prossimo che sarà comunque condizionato dalla crisi risultante dalla pandemia non sarà semplice riuscire a cambiare in maniera sostanziale il volto della squadra. “Partiamo dal presupposto che con la crisi vendere sarà complicato o impossibile. Poi abbiamo dimenticato tutti quelli in prestito e che faranno ritorno. De giocatori a 0 chi prendere? Donnarumma, Alaba, Thauvin, Depay, Benteke?”.

Anche Mirco la vede allo stesso modo: “Tutti gli anni ma proprio tutti escono sempre questi articoli in cui sembra che vendiamo tutti gli esuberi senza problemi poi si apre il mercato, la musica cambia e i calciatori iniziano a rifiutare qualsiasi ipotetica proposta”. Angelo invece fa la lista di quelli che devono partire: “Chiellini, Sandro, Ramsey e Bernardeschi sono i quattro elementi che per motivi diversi non possono più far parte della rosa 2021/2022 e se si trovasse chi paga aggiungerei anche Rabiot, poi si pensa al capitano”.

SPORTEVAI | 24-03-2021 09:01