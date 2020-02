Rivoluzione Juventus: corsa a due per la "prima punta"

La Juventus starebbe ragionando su come migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Riflettori puntati soprattutto sul pacchetto offensivo. Diverse le indiscrezioni che parlano di una minirivoluzione, con l’ingaggio di una nuova “prima punta”.

Con Paulo Dybala sbocciato definitivamente e Cristiano Ronaldo intenzionato a restare bianconero anche la prossima stagione, c’è da capire cosa accadrà a Gonzalo Higuain. Il Pipita è tornato a grandi livelli ma potrebbe anche essere sacrificato.

Con un contratto in scadenza nel 2021 e prossimo ai 34 anni, il Pipita potrebbe essere ceduto per fare spazio ad un nuovo attaccante più giovane. Fabio Paratici, in particolare, sarebbe sulle tracce di due centravanti d’area di rigore.

Il primo è stato accostato alla Vecchia Signora in più occasioni e risponde al nome del 27enne Mauro Icardi. La sua permanenza al PSG non pare certa, tanto che Wanda Nara, moglie e agente, ha dichiarato che sarà lo stesso Mauro Icardi a decidere il suo futuro.

Attenzione anche alla pista che porta a Gabriel Jesus. In forza al Manchester City, il brasiliano, 22 anni, potrebbe decidere di guardarsi attorno, soprattutto se i problemi tra i Citizens e l’Uefa non verranno risolti. La sua quotazione è pari a 60/70 milioni di euro.

La Juventus avrebbe anche un piano alternativo. Douglas Costa, cercato da tantissimi club, continua ad avere problemi fisici. La società bianconera potrebbe anche decidere di cederlo per incassare soldi importanti da reinvestire sul mercato delle punte.

Insomma, sarà un’estate caldissima per la Vecchia Signora. Al momento, la dirigenza è concentrata sul mese di fuoco che attende la squadra con tanti impegni decisivi per la stagione, in particolare la doppia sfida di Champions League con il Lione.

SPORTAL.IT | 20-02-2020 10:10