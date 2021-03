Rivoluzione Napoli: su Mertens due big di A

Comunque vada sarà rivoluzione. Il Napoli è più che mai in lotta per il quarto posto dopo i due successi esterni contro Milan e Roma e sogna anche il sorpasso alla Juve visto che si avvicina lo scontro diretto (il 7 aprile) ma molte cose cambieranno nella prossima stagione. Che si vada o meno in Champions De Laurentiis è intenzionato a ricostruire, a partire dalla panchina dove sicuramente non siederà più Gennaro Gattuso. Anche la squadra verrà ritoccata: possibili diverse cessioni eccellenti, da Koulibaly a Fabian Ruiz ma per Fabio Santini c’è un altro titolare che potrebbe cambiare maglia.

Il Processo rivela l’interessamento dell’Inter per Mertens

Su 7Gold l’esperto di mercato del quotidiano Libero rivela: “Vi posso dire che l’Inter è tornata prepotentemente in corsa per il centravanti del Napoli. Il valore del calciatore si attesta sui quindici milioni di euro. Sull’attaccante ci sono diverse squadre: anche la Lazio ha chiesto informazioni al club di Aurelio De Laurentiis. Vi posso dire però che a Dries Mertens non dispiacerebbe approdare in nerazzurro”.

Per Santini Allegri torna alla Juve

Bomba di mercato anche per la panchina della Juventus: “A me risulta che la trattativa per il ritorno di Massimiliano Allegri è ormai ai dettagli. La piatto è quasi pronto, occorre mettere solo i condimenti. Andrea Agnelli ha quindi deciso di dare fiducia nuovamente a Massimiliano Allegri“.

SPORTEVAI | 23-03-2021 09:42